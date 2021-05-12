Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы». В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.
Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.
На первом месте в нем находится украинский бизнесмен, владелец холдинга SCM и львиной доли шахт в Донбассе Ринат Ахметов с состоянием в $7,6 млрд. Второе место рейтинга занимает «трубный король», владелец «Интерпайп» и ряда горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области Виктор Пинчук с состоянием в $7,6 млрд.
На третьем месте рейтинга с состоянием $2,4 млрд расположился бывший народный депутат, совладелец компании Ferrexpo и группы «Финансы и Кредит» Константин Жеваго.
Также в топ-10 вошли украинский бизнесмен, экс-владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский ($1,8 млрд) и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд), владельцы сети гипермаркетов «Эпицентр» супруги Александр Герега и Галина Герега ($1,7 млрд), а также бывший президент Украины Петр Порошенко ($1,6 млрд).
Также в список олигархов могут войти бизнес-партнер Ахметова Вадим Новинский ($1,4 млрд), совладелец группы DCH Александр Ярославский ($820 млн), глава правления агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк ($780 млн) и народный депутат, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ($620 млн).
Ранее бывший народный депутат, а ныне член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники упоминал и фамилии таких украинских бизнесменов, как Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин, Юрий Косюк и Олег Бахматюк — они также могут войти в список олигархов.
Подробнее о том, кто попадет в список, читайте в статье на сайте Украина.ру