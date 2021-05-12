Автор издания Украина.ру Федор Тихий в своей статье предположил, кто попадет под действие закона об олигархах, который на Украине готовится по поручению президента

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы». В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.

Чёртова дюжина «друзей» Зеленского. Кого будут преследовать на Украине © AP, Efrem Lukatsky Ринат Ахметов с состоянием в $7,6 млрд. Второе место рейтинга занимает «трубный король», владелец «Интерпайп» и ряда горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области Виктор Пинчук с состоянием в $7,6 млрд.

На третьем месте рейтинга с состоянием $2,4 млрд расположился бывший народный депутат, совладелец компании Ferrexpo и группы «Финансы и Кредит» Константин Жеваго.

Также в топ-10 вошли украинский бизнесмен, экс-владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский ($1,8 млрд) и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд), владельцы сети гипермаркетов «Эпицентр» супруги Александр Герега и Галина Герега ($1,7 млрд), а также бывший президент Украины Петр Порошенко ($1,6 млрд).

Также в список олигархов могут войти бизнес-партнер Ахметова Вадим Новинский ($1,4 млрд), совладелец группы DCH Александр Ярославский ($820 млн), глава правления агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк ($780 млн) и народный депутат, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ($620 млн).

Ранее бывший народный депутат, а ныне член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники упоминал и фамилии таких украинских бизнесменов, как Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин, Юрий Косюк и Олег Бахматюк — они также могут войти в список олигархов.

Подробнее о том, кто попадет в список, читайте в статье на сайте Украина.ру