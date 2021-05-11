Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. Традиционно на Украине к олигархам относят 5-6 крупных бизнесменов, которые владеют одновременно солидными бизнес-активами и телеканалами, с помощью которых оказывают влияние на власть и политику страны

Но, судя по словам Данилова, список будет существенно расширен.

На Украине насчитали 13 олигархов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что при разработке закона об олигархах аппарат СНБО исходит из того, что к этой категории можно «уверенно отнести 13 человек». Фамилии олигархов Данилов не назвал.

«...Президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы. По моему мнению и по критериям аппарата СНБО, которые мы учитываем, готовя этот документ, мы имеем в виду 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести к олигархической среде и которые имеют очень большое влияние внутри и вне нашей страны», — заявил Данилов, выступая на Всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны» 11 мая. Лещенко рассказал, кого назначат украинскими олигархами

Пока текста законопроекта нет, не совсем понятны критерии отбора и обозначенное Даниловым количество человек. Но по логике вещей в олигархи должны записать как минимум первую десятку списка самых богатых людей Украины.

ТОП-10 богатейших украинцев

Согласно свежему рейтингу Forbes Украина, первое место в десятке богатейших людей страны занимает Ринат Ахметов с состоянием в $7,6 млрд. Ахметову принадлежит холдинг SCM, в который входит ряд украинских бизнес-активов, в частности, металлургическая корпорация «Метинвест», энергетический холдинг «ДТЭК» и ряд более мелких. Ему принадлежит львиная доля шахт на Донбассе и в Днепропетровской области, ряд металлургических комбинатов Донбасса, энергогенерирующие предприятия. Ахметов владеет национальным оператором мобильной связи Life, а также телеканалом «Украина» и медиахолдингом «Сегодня».

На втором месте «трубный король» Виктор Пинчук с состоянием в $2,5 млрд. Самыми большими активами Пинчука является металлургическая компания, которая преимущественно специализируется на производстве труб, «Интерпайп» и ряд горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области. Самый известный медиаактив Пинчука — группа StarLightMedia, в которую входят несколько телевизионных каналов.

На третьем месте в рейтинге с состоянием в $2,4 млрд расположился экс-народный депутат, совладелец горнорудной компании Ferrexpo и группы «Финансы и Кредит» Константин Жеваго. Законопроект о статусе олигарха касается 13 человек — Данилов © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Четвертое место занимает Игорь Коломойский ($1,8 млрд), пятое — его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд). На шестом месте владельцы сети гипермаркетов «Эпицентр» супруги Александр Герега и Галина Герега ($1,7 млрд).

Экс-президент Украины Пётр Порошенко с состоянием в $1,6 млрд за год опустился с третьего места в рейтинге на седьмое. Основными активами Порошенко являются предприятия пищевой промышленности, в том числе и корпорация Roshen. На рынке медиа экс-президент контролирует «5 канал» и «Прямой» канал.

На восьмом месте — партнер Рината Ахметова по бизнесу Вадим Новинский ($1,4 млрд). Девятое место занял совладелец группы DCH Александр Ярославский ($820 млн).

Замыкает десятку самых богатых украинцев владелец и глава правления агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк ($780 млн). Косюк является соратником Петра Порошенко.

Среди новых участников первой сотни Forbes Украина Виктор Медведчук ($620 млн).

Еще в апреле украинское издание «Новое время» опубликовало рейтинг влиятельности украинских олигархов, опросив два десятка экономистов, политологов, а также главных редакторов авторитетных изданий. Как информирует издание, в первую пятерку самых влиятельных олигархов вошли Ринат Ахметов, экс-президент Петр Порошенко, Игорь Коломойский, лидер «ОПЗЖ» Виктор Медведчук и Виктор Пинчук.

Комментируя рейтинг, издание уделило отдельное внимание лидеру оппозиции Медведчуку, который с февраля находится под санкциями, но, тем не менее, сохраняет свой статус влиятельности. Примечательно, что обвинения, в результате которых были введены санкции против лидера оппозиции, основаны на надуманных догадках и не подкреплены никакими реальными доказательствами.

Кто попадет под каток СНБО?

Бывший народный депутат и журналист, а ныне член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники написал, что под критерии олигархов могут попасть Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго, супруги Гереги. Шесть человек из этого списка входят в нынешний рейтинг миллиардеров Forbes. «Россия и олигархи»: Блинкен нашел, что мешает Украине © Twitter, Secretary Antony Blinken

Владелец агрохолдинга "UkrLandFarming" Олег Бахматюк переживает сейчас нелегкие времена. Он находится под следствием Национального антикоррупционного бюро и сейчас проживает в Вене. НАБУ добивается его экстрадиции на Украину. Недавно агрохолдинг Бахматюка заявил, что полностью остановил производство на 37 предприятиях из-за «личной войны директора НАБУ Артема Сытника с аграрным бизнесом».

Дмитрий Фирташ — один из самых известных бизнесменов Украины, который до недавнего времени считался ключевым игроком на рынке газа в Восточной Европе. Сейчас он руководит группой компаний DF Group, которая владеет рядом химических предприятий на Украине. Также у него есть значительные активы в горной промышленности. Компания «РГК», которую связывают с Фирташем, занимает монопольное положение на рынке распределения газа и его продажи для нужд населения и промышленности. В частности, компании принадлежат 20 облгазов по всей Украине. Дмитрий Фирташ владеет рейтинговым телеканалом Украины «Интер». Бизнесмен с марта 2014 года находится под арестом в Австрии и ожидает решения об экстрадиции в США.

Шантаж и пиар

Политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что заявление СНБО похоже на инструмент пиара и оказания давления на бизнес-круги Украины.

«Потому что даже если говорить о финансовых показателях, я не знаю ни одного крупного бизнесмена, который не участвовал бы в украинской политике, и в украинской политике участвуют несколько сотен больших украинских бизнесменов. Почему только тринадцать? Это попытка оказать давление на каких-то 13 лиц, которые работают в каких-то отдельных секторах экономики, интересных для власти? Или это 13 лиц, список которых нам могут помочь составить западные партнеры? Или это просто призыв, чтобы бизнес сегодня, особенно крупный бизнес, бросился договариваться с властью?» — сказал в комментарии Украина.ру Руслан Бортник. «Наиболее пресловутый олигарх»: Кулеба рассказал, что грозит Коломойскому © скриншот видео "DW на русском"

По его мнению, обсуждение какого-то количества фигур, обсуждение статуса олигарха без конкретных правовых положений, без обсуждения норм — это чистой воды манипуляция и шантаж.

«Потому что государство должно предлагать правовые нормы, а потом через призму этих норм должна оцениваться деятельность тех или иных фигур. А не называть какие-то отдельные фамилии, а потом придумывать под них законодательство. Пускай тогда сразу примут поименный закон о врагах народа или еще что-то.

Выглядит это как пиар, потому что общество негативно относится к олигархам, и, наверное, власти кажется, что ее будут поддерживать в этом ключе. И выглядит это как попытка давления на бизнес, чтобы он сегодня бежал договариваться с властью, проверял, чтобы его не было ни в каких «черных» списках», — пояснил политолог.