Режиссер заявил, что очень взволнован премьерой, но убежден, что его работу оценят по достоинству.
«Привет, Украина! Это Гай Ричи! Я приглашаю вас в кино посмотреть мой новый фильм "Гнев человеческий". Чувствую большой энтузиазм от того, что украинцы увидят этот фильм, думаю, что он вам должен понравиться», — сказал Ричи.
Главную роль в ленте сыграл Джейсон Стэйтем. Кроме него в фильме снялись Скотт Иствуд, Холт МакКэллани, Джош Хартнетт, Лаз Алонсо и другие.
По сюжету загадочный парень по имени Хилл, которого играет Стэйтем, устраивается в инкассаторскую контору, которая перевозит миллионы по улицам Лос-Анджелеса и недавно пострадала от дерзких и тщательно спланированных нападений. Именно они интересуют Хилла, который, преследуя личные мотивы, намерен найти заказчика серии ограблений.
Премьера фильма «Гнев человеческий» на Украине намечена на 13 мая из-за карантинных мер. В России он стартовал в кинотеатрах 22 апреля.