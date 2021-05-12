Знаменитый британский кинорежиссер Гай Ричи обратился к украинцам в рамках выхода своего нового фильма «Гнев человеческий». Видеообращение было опубликовано 11 мая на YouTube-канале «Вольга Украины»

Кино, которое не показала себе Украина © РИА Новости, Артем Житенев / Перейти в фотобанк

«Привет, Украина! Это Гай Ричи! Я приглашаю вас в кино посмотреть мой новый фильм "Гнев человеческий". Чувствую большой энтузиазм от того, что украинцы увидят этот фильм, думаю, что он вам должен понравиться», — сказал Ричи.

Главную роль в ленте сыграл Джейсон Стэйтем. Кроме него в фильме снялись Скотт Иствуд, Холт МакКэллани, Джош Хартнетт, Лаз Алонсо и другие.

По сюжету загадочный парень по имени Хилл, которого играет Стэйтем, устраивается в инкассаторскую контору, которая перевозит миллионы по улицам Лос-Анджелеса и недавно пострадала от дерзких и тщательно спланированных нападений. Именно они интересуют Хилла, который, преследуя личные мотивы, намерен найти заказчика серии ограблений.

Премьера фильма «Гнев человеческий» на Украине намечена на 13 мая из-за карантинных мер. В России он стартовал в кинотеатрах 22 апреля.