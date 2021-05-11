Украине стоит ожидать «удара» не только со стороны России, но и со стороны Белоруссии, уверен глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов. Об этом он 11 мая рассказал на всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве

По его словам, Россия отвела от границы с Украиной только часть своей армии, поэтому «угроза» никуда не делась.

«Но не стоит забывать о Беларуси, которая является потенциальным союзником Российской Федерации в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения в Украину. Доказательство этому — последние совместные учения Беларуси и РФ. То есть 65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% — на западном направлении — также требуют пристального внимания со стороны нашего государства. Ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Пример Венгрии ярко это доказывает», — сказал Баканов.

Леонид Кравчук заявил, что на сегодняшний день Украина для России якобы является врагом, а Белоруссия — «холуем».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.

В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.