По его словам, Россия отвела от границы с Украиной только часть своей армии, поэтому «угроза» никуда не делась.
«Но не стоит забывать о Беларуси, которая является потенциальным союзником Российской Федерации в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения в Украину. Доказательство этому — последние совместные учения Беларуси и РФ. То есть 65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% — на западном направлении — также требуют пристального внимания со стороны нашего государства. Ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Пример Венгрии ярко это доказывает», — сказал Баканов.
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на сегодняшний день Украина для России якобы является врагом, а Белоруссия — «холуем».
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.
В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.