По данным исследования, которое проводилось онлайн в 36 странах, закрытие школ и ограничение активности могут иметь негативные последствия для питания и физического состояния детей.
Исследование показало, что почти треть детей в возрасте от 6 до 9 лет имели избыточный вес. В США и Европе многомесячные ограничения привели к увеличению веса и среди взрослых, что вызывает новые проблемы со здоровьем.
«Самые высокие показатели избыточного веса и ожирения среди детей наблюдались в странах Средиземноморья, таких как Греция, Кипр, Испания и Италия, где от избыточного веса страдали более 40% мальчиков и девочек, а от ожирения — от 19% до 24% мальчиков и от 14% до 19% девочек», — сказали в ВОЗ.
Пандемия коронавируса началась весной 2020 года. С тех пор болезнь подхватили почти 160 млн человек по всему миру, умерли более 3,3 млн больных.