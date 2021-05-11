Длительные карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, приводят к росту случаев детского ожирения. Об этом сообщили 11 мая в отчете регионального европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Европейская страна победила коронавирус благодаря «Спутнику V» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк проводилось онлайн в 36 странах, закрытие школ и ограничение активности могут иметь негативные последствия для питания и физического состояния детей.

Исследование показало, что почти треть детей в возрасте от 6 до 9 лет имели избыточный вес. В США и Европе многомесячные ограничения привели к увеличению веса и среди взрослых, что вызывает новые проблемы со здоровьем.

«Самые высокие показатели избыточного веса и ожирения среди детей наблюдались в странах Средиземноморья, таких как Греция, Кипр, Испания и Италия, где от избыточного веса страдали более 40% мальчиков и девочек, а от ожирения — от 19% до 24% мальчиков и от 14% до 19% девочек», — сказали в ВОЗ.

Пандемия коронавируса началась весной 2020 года. С тех пор болезнь подхватили почти 160 млн человек по всему миру, умерли более 3,3 млн больных.