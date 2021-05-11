Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поздравили своих поклонников и подписчиков в Instagram с Днем Победы, но получили в ответ осуждение от украинских радикалов, которые пояснили спортсменам, как, когда и что нужно праздновать

«С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но нам не забыть о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к родине. Пусть никто и никогда не увидит войны», — написал Ломаченко 9 мая.

«А может, все же День памяти, а не праздник? Это был единственный день, когда дедушка выпивал 30 грамм и поминал павших, с которыми он освобождал Киев. О том, что там происходило, можно было понять по ужасу на его лице», «Василий, слова хорошие, но зачем выбирать провокационный видеоряд с гвардейской лентой, под которой недавно люди собирались раздробить нашу страну», — отреагировали на пост Ломаченко его подписчики.

Боксер никак не отреагировал на подобные комментарии, а днем позже показал снимок с отцом и сыном, все вместе мужчины посетили мемориал воинской славы и поучаствовали в небольшой акции «Бессмертный полк», почтив память Василия Ивановича Ломаченко.

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Орбакайте показала мать Пугачевой в важный для семьи день © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Александр Усик также выложил пост со словами поздравления с Днем Победы, впервые за долгое время закрыв под своей публикацией возможность комментирования.

«9 мая победа. И победа это не моя и не ваша. А наших мужественных, Дедов, Прадедов, Отцов, Сыновей. Нам нужно это помнить, и чтить память героев. Всем мир», — написал Усик (орфография и пунктуация автора сохранены. — Ред.).