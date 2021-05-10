Публикация уроженца Украины и защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого о Дне Победы понравилась не всем его подписчикам, украинские радикалы обвинили спортсмена в предательстве родины. Пост футболист разместил в Instagram 9 мая

«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность. В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину!» — написал Ракицкий.

День Победы: на Украине завели уголовные дела за «неправильную» символику © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

«Отличные слова. И пусть они дойдут в головы каждого, кто не понимает, что творит», «С Днем Великой Победы! Но нельзя дать коричневой чуме вновь поднять голову! Побольше бы таких настоящих украинцев, которые не боятся высказать свое мнение и любят свою Родину», «С Днем Великой Победы!!! На Украине еще остались потомки пособников нацистов, которые маршируют по Киеву. Но нормальные граждане Украины знают историю и рано или поздно избавятся от этих ублюдков», — написали одни пользователи.

Другие же подписчики футболиста назвали пост Ракицкого сепаратистским, а его самого предателем, который «за миллионы забыл и родину, и честь».

Ярослав Ракицкий — украинский футболист, с 2018 года является защитником петербургского «Зенита». До переезда в Санкт-Петербург играл за донецкий «Шахтер», где прошел путь до игрока до игрока основного состава команды. Семикратный чемпион Украины, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка Украины.