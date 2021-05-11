«Позиции относительно мандата и роли, которую миротворческие силы могут играть на Украине, очень разнятся. Поэтому я бы сказал, что в ближайшем будущем вряд ли удастся достичь консенсуса по этому вопросу», — сказал Гутерреш.
Ранее Киев несколько раз заявлял о необходимости введения на восток страны миротворцев ООН. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею, но отметил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.
По мнению же Киева, миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться по всей территории Донбасса, даже на границе с Россией.