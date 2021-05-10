Экс-мэр Харькова, экс-губернатор Харьковской области и экс-депутат Верховной Рады Украины Михаил Добкин планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Харькова. Об этом 9 мая написал «Укринформ»

«Я буду самовыдвиженцем от харьковчан», — заявил бывший мэр Харькова.

По словам Добкина, своей партии у него пока нет, и это не столь важно, считает политик, ведь «это выборы мэра, поэтому политические партии не идут», политические силы в этом случае могут лишь поддержать своего кандидата, а Добкин, по его словам, может обойтись и без подобного содействия.

Добкина атаковали в соцсетях за поддержку российских детей © Facebook, Михаил Добкин Геннадия Кернеса, выигравшего последние выборы. Новое голосование назначено на 31 октября 2021 года.

Михаил Добкин уже был мэром Харькова с 2006 по 2010 годы, но в настоящее время свободен от каких-либо постов. Совсем недавно у отдельных представителей местных СМИ появились предположения, что он решил снова баллотироваться, так как стал активно участвовать в политических ток-шоу.

По мнению политолога Вадима Карасева, получив пост главы одного из крупнейших городов Украины, Добкин может возглавить собственный новый политический проект для участия в парламентских и президентских выборах, что совсем не на руку нынешней правящей партии.

К слову, в ночь на 20 апреля в Киевском районе Харькова загорелись два автомобиля, принадлежащих работникам газеты «Время Добкина». Рядом с машинами позже нашли траурные венки с надписями «Сепаратизм вредит здоровью». Было заведено дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», однако виновники возгорания пока не найдены.