Время от времени в СМИ обсуждается тема «финляндизации» Украины: после 1944 года Финляндия проводила суверенную внутреннюю и экономическую политику, но геополитически оставалась под протекторатом СССР.
Эксперт отметил, что нельзя сказать, будто бы после 1944 года Финляндия сразу же попала под протекторат СССР: это был сложный процесс, который пришелся на 50-е годы после Густава Маннергейма и был связан с именем Урхо Калева Кекконена.
«Тогда уже можно было говорить о том, что Советский Союз влиял на внешнюю политику Финляндии, но и то влиял только опосредованно. Финляндия оставалась нейтральной, она задавала тон в процессах, связанных с движением неприсоединения и так далее», — констатировал Бондаренко.
Политолог добавил, что вряд ли президенты России и США будут обсуждать эту тему в случае личной встречи, поскольку украинская тематика сегодня интересует эти страны значительно меньше, чем в 2014 году.
Полностью интервью можно прочитать здесь.