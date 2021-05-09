Сегодня очень сложно провести «финляндизацию» Украины, тем более что речи об этом сегодня никто не ведет. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: «Северный поток – 2» не отменяет транзит газа через Украину © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что нельзя сказать, будто бы после 1944 года Финляндия сразу же попала под протекторат СССР: это был сложный процесс, который пришелся на 50-е годы после Густава Маннергейма и был связан с именем Урхо Калева Кекконена.

«Тогда уже можно было говорить о том, что Советский Союз влиял на внешнюю политику Финляндии, но и то влиял только опосредованно. Финляндия оставалась нейтральной, она задавала тон в процессах, связанных с движением неприсоединения и так далее», — констатировал Бондаренко.

Политолог добавил, что вряд ли президенты России и США будут обсуждать эту тему в случае личной встречи, поскольку украинская тематика сегодня интересует эти страны значительно меньше, чем в 2014 году.

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