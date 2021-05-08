Партию водки забрали из грузовика на спиртзаводе в Карпатах. В компании отмечают, что не знают о причинах конфискации товара. Сейчас они ожидают результатов расследования украинских спецслужб.
«Похоже, нас обвиняют в использовании поддельных украинских акцизных марок», — заявил профессор Университета Портсмута Джим Смит, основавший Chernobyl Spirit Company вместе с украинскими партнерами.
По его словам, это бессмысленно, так как товар следовал в Великобританию, и у него есть необходимые британские акцизные марки.
Создатели напитка утверждают, что Atomik — первый потребительский продукт с территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Ранее стало известно, что в Великобритании, на волне возросшего интереса к аварии на ЧАЭС, выпустили «чернобыльскую» водку. Группа ученых из Портсмутского университета приготовила напиток изо ржи, выращенной в зоне отчуждения.
По словам авторов, они пытаются доказать, что даже на заброшенной территории все еще могут существовать определенные виды производства. Как объясняют ученые, получить дозу радиации после стопки напитка невозможно — в конечном продукте не больше радиационных частиц, чем в обычной водке.