На Украине конфисковали первую партию «крафтовой водки» изготовленной на основе яблок, собранных неподалеку от зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Товар направлялся в Великобританию, передает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на производителя

Партию водки забрали из грузовика на спиртзаводе в Карпатах. В компании отмечают, что не знают о причинах конфискации товара. Сейчас они ожидают результатов расследования украинских спецслужб.

«Похоже, нас обвиняют в использовании поддельных украинских акцизных марок», — заявил профессор Университета Портсмута Джим Смит, основавший Chernobyl Spirit Company вместе с украинскими партнерами.

По его словам, это бессмысленно, так как товар следовал в Великобританию, и у него есть необходимые британские акцизные марки.

Британцы выпустили водку Atomik из чернобыльского зерна © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что в Великобритании, на волне возросшего интереса к аварии на ЧАЭС, выпустили «чернобыльскую» водку. Группа ученых из Портсмутского университета приготовила напиток изо ржи, выращенной в зоне отчуждения.

По словам авторов, они пытаются доказать, что даже на заброшенной территории все еще могут существовать определенные виды производства. Как объясняют ученые, получить дозу радиации после стопки напитка невозможно — в конечном продукте не больше радиационных частиц, чем в обычной водке.