Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал в интервью РИА Новости, от кого зависит и кого боится президент Украины Владимир Зеленский

«На сегодняшний день, в Украине есть еще, наверное, политические и военные силы, которые сформированы из числа вот именно националистов, которые страшно ненавидят Россию. И для них гораздо больше, наверное, другом и товарищем является Америка, нежели Россия. И они, очевидно, имеют очень серьезный вес на территории Украины, очень серьезную силу, которую, на мой взгляд, в том числе боится и президент Зеленский», — отметил Пасечник. Украинский эксперт назвал главный страх Зеленского © president.gov.ua

Он подчеркнул, что экономика Украины зависит от США. И именно благодаря этому Штаты влияют на украинского президента.

«Будет послушным президент Зеленский, значит он получит очередной транш. Каким-то образом Украина, хорошо или плохо, но сможет прожить какой-то определенный период времени. Будет непослушным, транш не получит, ну чего греха таить, вот, она, экономика Украины, мы ее, в принципе, видим ее отражение на территории Донбасса, ну, ведь, это зеркальное отражение», — указал Пасечник.

Он подчеркнул, что зависимость украинской экономики связана с плачевным состоянием её промышленности. О последнем ЛНР знает на собственном опыте, поскольку до 2014 года предприятия республики были тоже частью экономической системы Украины.

«То есть, в каком состоянии наши заводы, фабрики, мы все прекрасно видим, все в разрушенном состоянии практически, в заброшенном. Никто ничего нового не построил, никто никаких проектов не делает, никто в экономику деньги не вкладывает. Денег хватает только для того, чтобы выплатить социальное пособие, чтобы выплатить пенсии, чтобы выплатить зарплаты, и, чтобы, как-то не допустить социального взрыва. Поэтому, безусловно, он сидит на определенной игле в финансовом плане, от которой и зависит, и поэтому его зависимость, в общем-то, и определена от Соединенных Штатов Америки, от Европы и так далее», — отметил глава ЛНР.

Ранее украинский эксперт Валентин Землянский заявил, что президент Украины боится «улицы» и больше прислушивается к мнению радикалов, чем к мнению своих избирателей. Этот страх Зеленского вряд ли позволит построить ему процветающее государство, указал Землянский.