Сотрудники Службы безопасности Украины с целью давления проводят обыски у жителей Одессы, сочувствующих активистам Куликова поля. Об этом 6 мая сообщает «Таймер Одесса»

Позор для Украины и Запада: в Госдуме осудили марш националистов в Одессе © "Таймер Одесса" Артуру Суханову.

«Обыскивают квартиры горожан на основании уголовного производства, открытого ещё в октябре 2019 года. В материалах дела сказано, что некие неустановленные жители Одесской области в неустановленный период времени начиная с мая 2014 года выезжали на территорию непризнанных ДНР и ЛНР, где установили контакты с руководством данных организаций с целью вооружённого противостояния правительственным войскам», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ изымают у жителей Одессы компьютерную технику, телефоны, планшеты, флешки и т.п.

Как отмечает издание, похоже, что цель СБУ — не расследовать некое преступление, а оказать давление на «нелояльных власти» граждан накануне майских праздников. Соответственно, обыски проводятся «профилактически», как мера запугивания. Аналогичные мероприятия СБУ проводились во время президентства Петра Порошенко.