По данным издания, примерно пять обысков СБУ провела 5 мая, 6 мая они продолжились. Кроме того, 29 апреля с обыском пришли к одесскому журналисту Артуру Суханову.
«Обыскивают квартиры горожан на основании уголовного производства, открытого ещё в октябре 2019 года. В материалах дела сказано, что некие неустановленные жители Одесской области в неустановленный период времени начиная с мая 2014 года выезжали на территорию непризнанных ДНР и ЛНР, где установили контакты с руководством данных организаций с целью вооружённого противостояния правительственным войскам», — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ изымают у жителей Одессы компьютерную технику, телефоны, планшеты, флешки и т.п.
Как отмечает издание, похоже, что цель СБУ — не расследовать некое преступление, а оказать давление на «нелояльных власти» граждан накануне майских праздников. Соответственно, обыски проводятся «профилактически», как мера запугивания. Аналогичные мероприятия СБУ проводились во время президентства Петра Порошенко.