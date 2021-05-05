Мужчина, обвиняемый на Украине в убийстве двух милиционеров во время Майдана, задержан в Испании, сообщила 5 мая Национальная полиция

«События, в связи с которыми его разыскивали, относятся к 2013 году во время беспорядков, произошедших в центре Киева. Находившийся в бегах, у которого была винтовка и около 60 патронов, открыл огонь по полицейским, убив, как минимум, двух из них, хотя украинские власти не знают точное число раненых и погибших агентов от рук этого лица», — говорится в сообщении Национальной полиции Испании. Кличко пришел на допрос по делу о расстреле Майдана © Facebook, Віталій Кличко

Арест произвели на основании международного ордера Украины.

Как установило следствие, мужчина часто менял места жительства. Он на короткое время приезжал в Барселону, Мадрид и Валенсию. В последнее же время он жил в отдельном доме в сельской местности в муниципалитете Пусоль, что в автономном сообществе Валенсия.

Там же его и задержали. О том, что разыскиваемый может находится в этом районе полицейским сообщил военным атташат Испании на Украине.