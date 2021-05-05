Украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой заявил 4 мая в эфире телеканала «Наш», что отсутствие декоммунизации на Украине является причиной нищеты ее жителей

Ницой заявил, что власти не провели «нормальную декоммунизацию», что и стало причиной нищеты украинцев. На Украине захотели снять герб СССР с монумента «Родина-мать» © Ukraina.ru

«Поэтому мы и пошли на эту варварскую приватизацию. Поэтому и создались олигархические группы», — заявил Ницой.

Ранее СМИ сообщили об очередной инициативе украинских народных депутатов по «декоммунизации» монументальной скульптуры «Родина-мать» в Киеве. Члены «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко и Владимир Вятрович выступают за удаление со скульптуры герба СССР.

В то же время, на современной Украине эта задача технически невыполнима. Более того, это может привести к обрушению скульптуры.