«Всего с начала года пиротехнические подразделения госслужбы по ЧС изъяли и уничтожили более 18 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе более 70 авиационных бомб», — указано в сообщении ГСЧС.
Количество выявленных боеприпасов выросло с началом посевной и сезона хозяйственных работ. Граждане Украины находят устаревшие боеприпасы у себя во дворах и на открытой местности.
Кроме того, продолжается разминирование подконтрольных Украине Донецкой и Луганской областей.
В то же время, украинские военные продолжают минировать «серую зону». Так, видео с установленной в «серой зоне» миной ранее распространил Telegram-канал «Сводки от ополчения Новороссии».
Кроме того, ВСУ продолжают артиллерийские обстрелы окраин Донецка.