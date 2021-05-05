Саперы изъяли и уничтожили на территории Украины более 18 тысяч взрывоопасных предметов с начала года, сообщила 5 мая пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

«Всего с начала года пиротехнические подразделения госслужбы по ЧС изъяли и уничтожили более 18 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе более 70 авиационных бомб», — указано в сообщении ГСЧС. МГБ ЛНР реквизировало у ВСУ мины, снаряды и 19 тыс. патронов © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Количество выявленных боеприпасов выросло с началом посевной и сезона хозяйственных работ. Граждане Украины находят устаревшие боеприпасы у себя во дворах и на открытой местности.

Кроме того, продолжается разминирование подконтрольных Украине Донецкой и Луганской областей.

В то же время, украинские военные продолжают минировать «серую зону». Так, видео с установленной в «серой зоне» миной ранее распространил Telegram-канал «Сводки от ополчения Новороссии».

Кроме того, ВСУ продолжают артиллерийские обстрелы окраин Донецка.