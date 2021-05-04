Экс-глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев отверг обвинения в создании компанией «дыры» в госбюджете-2021 на 10 млрд гривен (почти 400 млн долларов). Об этом 4 мая сообщает «Интерфакс-Украина»

Коболев рассказал, как передаст ключи от своего кабинета © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«Мы понимаем, что они рассчитывали на наши деньги — на 10 млрд грн. Наш план был заместить дивиденды тем или иным платежом (технологию можно обсуждать — от ОВГЗ до "авансирования дивидендов") в сумме 32 млрд грн… Этот план, который я коммуницировал премьер-министру и президенту, они об этом знают», — сказал Коболев.

По его словам, правительство было заблаговременно проинформировано и о том, что вместо планируемой прибыли в финплане 11 млрд грн будет убыток, так как «Нафтогаз» неоднократно предупреждал о проблеме неплатежей со стороны сбытовых организаций и необходимости сформировать резервы по этой дебиторской задолженности.

Экс-глава правления подчеркнул, что на счету компании на дату его увольнения находилось свыше $2 млрд свободных денежных средств, а в подземных хранилищах — 7 млрд кубометров принадлежащего «Нафтогазу» природного газа, и это является подтверждением финансовой устойчивости компании.

«Таким образом, финансовым планом, который нам, к сожалению, не утвердили на этот год, мы собирались обеспечить безопасность прохождения следующей зимы, обеспечить все инвестиции в добычу и передать в дополнение ко всем стандартным налоговым платежам еще 32 млрд грн», — заявил он.

Коболев констатировал, что в последнее время у компании была очень тяжелая беседа с Минфином, «который нас обвинял, что мы какие-то деньги прячем и что-то не показываем», так как на Едином казначейском счету средств было существенно меньше, чем у «Нафтогаза».

Он добавил, что «Нафтогаз» был и остается главным источником наполнения бюджета, и менеджмент добивался этого в рамках законодательства и в интересах компании.

В конце апреля кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров «Нафтогаза» признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. В правительстве заявили, что такое решение вызвано неудовлетворительными финансовыми показателями «Нафтогаза» за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Коболева, освободив его с должности главы правления «Нафтогаза» с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Юрия Витренко, бывшего на тот момент и.о. министра энергетики.