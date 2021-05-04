Немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения немецкого регулятора на строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом 3 мая говорится в заявлении пресс-службы организации

«Северный поток – 2»: Польша призвала Германию отказаться от проекта, позиция Берлина неизменна, «Академик Черский» начал укладку труб © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Там подчеркивается, что проект «Северный поток-2» «напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше». Подобное вмешательство в экосистему «должно в первую очередь компенсироваться компенсационными мерами», считают в организации.

«Кроме того, все более актуальным становится вопрос, нужен ли нам вообще этот трубопровод», — говорится в заявлении.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика «Фортуна», а 27 апреля к нему присоединился «Академик Черский».

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (дочерняя компания «Газпрома») на 31 марта, «Северный поток-2» построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод будет достроен, работа над этим продолжается.