«Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток-2". Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Иску предшествовала процедура возражения, которая началась в 2018 году и в последний раз была расширена в марте 2021 года после утверждения второй поправки. BSH отклонило это возражение 1 апреля 2021 года. Поэтому единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю — это подать в суд. В связи с поданной жалобой строительные работы на немецком участке пока не разрешены», — сказано в заявлении.
Там подчеркивается, что проект «Северный поток-2» «напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше». Подобное вмешательство в экосистему «должно в первую очередь компенсироваться компенсационными мерами», считают в организации.
«Кроме того, все более актуальным становится вопрос, нужен ли нам вообще этот трубопровод», — говорится в заявлении.
«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика «Фортуна», а 27 апреля к нему присоединился «Академик Черский».
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (дочерняя компания «Газпрома») на 31 марта, «Северный поток-2» построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод будет достроен, работа над этим продолжается.