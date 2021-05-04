В Донбассе с 2014 года идет именно гражданская война, так как она происходит между народом одной страны, рассказал в интервью Украина.ру представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник

Донбасс: состоится ли «пасхальное перемирие» © REUTERS, Oleksandr Klymenko

«Кто и как ее (войну — ред.) финансировал, подстрекал, разжигал чьи-то властные амбиции — это уже другой вопрос, но война в любом случае гражданская», — сказал Мирошник.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.