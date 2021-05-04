Главная икона людей, начавших эту войну, — это золотой доллар, а предмет вожделения — власть, поэтому способ достижения этих целей не имеет значения для этих деятелей, полагает представитель ЛНР.
«Кто и как ее (войну — ред.) финансировал, подстрекал, разжигал чьи-то властные амбиции — это уже другой вопрос, но война в любом случае гражданская», — сказал Мирошник.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.