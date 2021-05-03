Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Украина сейчас вовсю говорит о том, что якобы Джо Байден заставил Россию отвести войска, празднует успех, и Зеленский хочет закрепить этот успех встречей с Путиным с позиции силы, в том смысле, что Киев навязывает Москве свою повестку дня, отметил эксперт.
«Киев представит это как некую микропобеду на пути к освобождению Донбасса и принуждению Россию выплатить компенсации, о чем постоянно рассказывают украинское телевидение и украинские эксперты», — подчеркнул Суздальцев.
Тем самым Зеленский продемонстрирует, что с ним считаются на международной арене (в том числе Россия), продемонстрирует Западу, что он может сепаратно от Запада давить на Россию, и продемонстрирует, что он сейчас на стадии раннего Порошенко, который мог звонить и разговаривать с Путиным (хотя он этого не умеет), заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.