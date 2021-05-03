Президент Украины Владимир Зеленский попытался решить свои проблемы в худших традициях XX века, устроив «маленькую победоносную войну» и освободив Донбасс, но вся эта провокация сорвалась, и он вцепился в другую историю. Об этом рассказал специалист по СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах © Владимир Трефилов

Украина сейчас вовсю говорит о том, что якобы Джо Байден заставил Россию отвести войска, празднует успех, и Зеленский хочет закрепить этот успех встречей с Путиным с позиции силы, в том смысле, что Киев навязывает Москве свою повестку дня, отметил эксперт.

«Киев представит это как некую микропобеду на пути к освобождению Донбасса и принуждению Россию выплатить компенсации, о чем постоянно рассказывают украинское телевидение и украинские эксперты», — подчеркнул Суздальцев.

Тем самым Зеленский продемонстрирует, что с ним считаются на международной арене (в том числе Россия), продемонстрирует Западу, что он может сепаратно от Запада давить на Россию, и продемонстрирует, что он сейчас на стадии раннего Порошенко, который мог звонить и разговаривать с Путиным (хотя он этого не умеет), заключил собеседник издания.

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