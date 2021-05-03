Чем дальше, тем более опасно становится за границей идентифицировать себя русским. Граждане России сегодня не только одна из самых разделённых наций в мире, но и одна из наиболее преследуемых, сказал представитель ЛНР.
«Сегодня есть необходимость осознания и принятия для себя этой истины, что защита прав российских граждан, российских соотечественников за рубежом лежит именно на России и россиянах», — сказал Мирошник.
Ранее в Донецке прошел международный форум «Единство русских: защита прав и свобод», посвященный поддержке русскоязычного населения Украины и программе воссоединения народа Донбасса.
В данном форуме приняли участие депутаты Госдумы, политологи, гражданские активисты, правозащитники, журналисты, писатели.
Главной задачей было проанализировать нарушение гражданских и политических прав и свобод русских на территории Народных Республик, а также презентовать гуманитарную программу воссоединения народа Донбасса.