Россия должна защищать права своих граждан за пределами страны, так как никакие международные конвенции сейчас эту защиту обеспечить не могут, рассказал в интервью Украина.ру представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник

Чем дальше, тем более опасно становится за границей идентифицировать себя русским. Граждане России сегодня не только одна из самых разделённых наций в мире, но и одна из наиболее преследуемых, сказал представитель ЛНР.

«Сегодня есть необходимость осознания и принятия для себя этой истины, что защита прав российских граждан, российских соотечественников за рубежом лежит именно на России и россиянах», — сказал Мирошник.

Марков рассказал, в чем состоит важность донецкого форума «Единство русских» © РИА Новости, Нина Зотина

В данном форуме приняли участие депутаты Госдумы, политологи, гражданские активисты, правозащитники, журналисты, писатели.

Главной задачей было проанализировать нарушение гражданских и политических прав и свобод русских на территории Народных Республик, а также презентовать гуманитарную программу воссоединения народа Донбасса.