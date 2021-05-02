Самое время осознать, что доктрина НАТО в Восточной Европе на практике предполагает организацию обороны по линии реки Одер в сочетании с действиями по задержке противника к западу от Вислы. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Бандеровская Украина в НАТО — это возвращение холодной войны в худшем её проявлении © vk.com, Конрад Ренкас Дуглас Макгрегор предупредил, что если в случае обострения конфликта в Донбассе в него вмешается Россия, то возникнет реальная угроза полномасштабного столкновения НАТО и России, в результате чего под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе.

Это означает, пояснил эксперт, что и Эстония, и Латвия, и Литва, и Польша проинформированы о том, что в случае войны с Россией / Белоруссией эти страны — члены Альянса могут не рассчитывать на активную защиту, а любая готовность НАТО предпринять какие-либо серьёзные действия на восточных границах Германии — будет возможна не раньше, чем примерно через две недели.

«До того даже войска других стран НАТО, дислоцированные в Польше или Румынии, должны будут заниматься лишь собственной эвакуацией на Запад. Так что, команда Зеленского надеется, что, когда американцы покинут Киев, они заберут их с собой?», — категоричен Рэнкас.

Исходя из своего военного потенциала Москва может спокойно оказать всестороннюю поддержку народным республикам Донбасса, а также принудить Киев — если не будет другого выхода — к урегулированию отношений с соседями на основе разумной геополитики и уважения прав человека, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.