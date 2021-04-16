Польский политический аналитик отмечает, что Украина никогда не соответствовала ни одному из критериев даже существующих интеграционных инициатив НАТО — типа «Партнёрства ради мира»

- Господин Рэнкас, в свете последних заявлений украинских и западных политиков насколько реально прекращение вооружённого конфликта в Донбассе в случае вступления Украины в НАТО?

— «Аншлюс» Украины со стороны НАТО был бы нарушением первой статьи Североатлантического договора от 4 апреля 1949 года. Ведь в ней, в частности, содержится обязательство государств-членов «мирно решать все международные споры, участниками которых они могут стать, не ставя при этом под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы её применения в своих международных отношениях, если это противоречит целям ООН». Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

Нынешнее же украинское государство открыто нарушает Устав Организации Объединённых Наций, Всеобщую декларацию прав человека, Декларацию прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, а также ряд других международных актов, о соблюдении которых ранее официально заявляла Украина. Вести войну против своих граждан, в том числе совершать против них акты геноцида (как в Одессе 2 мая 2014 года), и всё это во имя преступной нацистской идеологии, чтобы лишить население естественных языковых прав и собственной культуры — это преступления, для противодействия которым когда-то была создана Организация Объединённых Наций. И с которыми, напомню, НАТО тоже обещало бороться.

То, что практика этого Альянса была совершенно иной, не менее преступной, чем нынешние действия киевских властей, — очевидный факт. Но принятие в его состав нынешней Украины означало бы окончательное снятие масок, чего современный Запад пока не может себе позволить. Бандеровская Украина в НАТО — это возвращение холодной войны в худшем её проявлении, а вдобавок — огромный риск возникновения войны горячей. Я имею в виду провокацию со стороны киевской олигархии полномасштабного вооружённого конфликта — например, на Донбассе — только для того, чтобы под завалами мировой войны скрыть своё воровство и другие преступления. Макрон и Меркель остудили пыл Зеленского накануне переговоров по Донбассу и НАТО © пресс-служба президента Украины

В этой ситуации нужно учитывать и фактор Польши. Ныне НАТО переживает самый большой кризис с момента своего возникновения, связанный с конфликтом между странами-членами: Турцией — с одной стороны и Франции с Грецией — с другой. Это пороховая бочка, «взрыв» которой будет иметь последствия далеко за пределами региона Средиземного моря и Ближнего Востока. Рассуждая о приёме Украины в НАТО, руководство Альянса должно понимать риски повторения подобного конфликта, только уже на Востоке Европы. Ведь эскалация украинско-польских пограничных и этнических споров — лишь вопрос времени. И тогда НАТО окажется перед неразрешимым выбором — кого из своих членов поддержать в случае столкновения между ними.

Ну и наконец, подчеркну, что безоговорочными условиями для начала переговоров о принадлежности Украины к какому-либо международному блоку в здоровой дипломатической реальности должно быть признание независимости народных республик Донбасса, а также осознание и принятие Киевом нынешней государственной принадлежности Крыма. Кроме того, жёстким требованием должно стать устранение нацизма и его сторонников из украинского публичного пространства. Без всего этого с Украиной разговаривать не о чем.

- Почему Зеленский решился на упрёк в адрес Байдена? Насколько США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО?

— Чем сильнее ухудшается положение Зеленского, тем больше ему приходится винить других в собственных неудачах и ошибках. Для украинского внутреннего употребления объяснение всех проблем страны недостаточным вниманием со стороны Запада — уже почти привычка, и даже необходимость. Ведь украинцев уже загнали на Майдан байками о том, что страны Запада во главе с Америкой только и ждут повода, чтобы начать раздавать подарки исключительно из любви к Украине. Зеленский зря угрожал Байдену: НАТО проигнорировал Украину © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Конечно, в последующие годы эти сказки оказались ложью, что, в конце концов, изобразил и сам Зеленский в сериале «Слуга народа». Я имею в виду сцену, когда президент Голобородько заявил жадным и наглым европейским переговорщикам: «Идите в *опу!» Конечно, это была всего лишь роль в сериале, представляющая персонажа Зеленского как «сильного украинского патриота». Однако теперь, когда на реального Зеленского давят радикалы и нацисты, он снова хочет сыграть «крутого парня», и фактически отправляет в известное место Джо Байдена.

Однако может ли киевский кавээнщик себе это позволить? Ведь в словах Зеленского ясно видна попытка что-то выпросить у Вашингтона — во-первых, обращаясь к «ястребам» (которых хватает за кулисами Белого дома), а во-вторых — намекая, что украинские олигархи ещё имеют на чёрный день какие-то записи, неприятные либо для самого американского президента, либо для его сына или деловых партнёров. Однако те люди, которые таким образом управляют Зеленским, в лучшем случае лишь ускорят его отставку. Игра против американской и мировой олигархии — это совсем не привычное подкладывание свиней украинским министрам или губернаторам. Так что если на этот раз кто и «пойдёт в *опу» — то это будет сам Зеленский и его спонсоры.

- Действительно ли Зеленский рассчитывает на вступление Украины в НАТО — ведь ранее неоднократно говорилось, что существует ряд регламентирующих условий, по которым Украина не проходит в Альянс? Какие варианты возможны в этой ситуации? Может ли Альянс пойти в этом случае на формальное изменение своего регламента? Или создаст для Украины особые условия де-факто?

— Украина никогда не соответствовала ни одному из критериев существующих интеграционных инициатив Альянса, типа знаменитого «Партнёрства ради мира» (кстати, то же самое и с «Восточным партнёрством», и с Соглашением об ассоциации с ЕС). Не соответствовала, не могла и никогда не будет соответствовать — и это, в конце концов, даже хорошо для самих украинцев, которые и так разграблены Западом, при уже существующих обязательствах и «ассоциациях». Более того, они обременены политикой закупки вооружений — единственным смыслом существования НАТО ныне. Ведь это Альянс, который — если не бомбит какие-то небольшие государства и беззащитные народы — занимается принуждением своих членов к закупке ужасающего количества чрезвычайно дорогой американской военной техники.

Поэтому было бы хорошо, если бы украинцы сделали выводы и не попались на ту же ложь, которую когда-то в красивой упаковке подавали полякам или прибалтам. Ведь НАТО — это «оборонительный союз», который никогда никого ни от чего не защищал, а только проводил агрессивную политику. Позволить втянуть себя в такую систему будет не защитным жестом, а агрессивным шагом, и только так это может быть воспринято соседями. Руслан Бизяев: Вопрос Донбасса будет решен еще до конца каденции Зеленского © Facebook, Руслан Бизяев

И, в конце концов, — неужели у молодых украинцев в собственной стране нет более важных дел, чем роль наёмников на чужих войнах? Они что, действительно хотят вернуться в мешках из Сирии, Афганистана или куда там Большой Брат их отправит в своей бесконечной «борьбе за мир», то есть за кровь и нефть? И даже если они умрут на Донбассе — улучшат ли они судьбу своих семей, обречённых на украинскую нищету?..

- В последние дни складывается впечатление, что власти Украины, а также местные радикалы и «горячие головы» несколько умерили риторический пыл в отношении России, отказываются от «военного решения» проблемы Донбасса и т.д. На ваш взгляд, с чем это связано?

— Причина может быть только одна: приказы извне. Риторика Киева меняется в зависимости от того, как и куда дуют ветры с Запада. Там ведь тоже разные фракции соперничают друг с другом, сталкиваются различные интересы. Ситуация на Украине, в Польше, Прибалтике, политическая агрессия против Беларуси, военная пропаганда против Донбасса — всё это зависит от нажатия различных кнопок в Вашингтоне и крупных глобальных корпорациях. Придёт приказ «погибнуть» — и так называемые «украинские патриоты», не задумываясь, пожертвуют простыми людьми в очередной игре, которая по определению не может принести ничего хорошего.

А главное — нет никакой «проблемы Донбасса». Народные республики там существуют — хотя, конечно, не всё у них так уж хорошо складывается. Но таковы реалии де-факто государств, созданных в пылу битвы. Настоящая проблема — это проблема Украины. Проблема для соседей, для Европы, для мира, для самих украинцев. Собственно, именно эту проблему некоторые люди хотят решить, начав по-тихому войну, причём следуя правилу: когда не знаешь, что делать, — стреляй. Однако таким образом количество проблем будет только увеличиваться… Захарова призвала Францию и Германию надавить на Киев и закончить войну в Донбассе © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

- В интервью журналу Time Зеленский заявил, что передвижение российских войск, которые Киев, США и Европа выдают за «агрессивные действия» на украинской границе, станет проверкой отношений Запада и Украины. Какой выбор в этой ситуации сделает Запад?

— Послушайте, но ведь именно украинские войска продолжают обстреливать Донбасс и демонстративно маршировать вдоль границы с Россией — чтобы вызвать понятный и адекватный ответ Москвы. Серьёзно на такие уловки никто уже не попадается, даже так называемое «общественное мнение» Запада прекрасно осведомлено об очередных украинских провокациях. Но, конечно, решают не избиратели, а интересы государств и корпораций. А они на Западе, похоже, до сих пор связаны с «освоением» последствий COVID-19 и глобальными социальными преобразованиями, вызванными пандемией. Только представьте себе: войска НАТО атакуют Донбасс в медицинских масках, размахивая справками о вакцинации… Трудно представить, что в ходе реализации одного глобального проекта внезапно запускается другой, то есть европейская, а то и межконтинентальная война.

В любом случае, реальный эффект от заказанных Украине провокаций может быть обратным той картине, которую рисует себе киевская камарилья. Ведь вызывая «управляемый конфликт», американцы могут просто создавать повод для раздела Украины на зоны влияния. А следствием этого может быть уход США если не со всего геополитического пространства страны (как это сейчас происходит в Афганистане), то из её восточной и южной частей. Ведь нельзя полностью исключить таких последствий игры со спичками рядом с пороховой бочкой.

- Советник главы Пентагона в период президентства Трампа Дуглас Макгрегор в статье для журнала The American Conservative предупредил, что если в случае обострения конфликта в Донбассе в него вмешается Россия, то возникнет реальная угроза полномасштабного столкновения НАТО и России, в результате чего под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе. Ваш личный прогноз: пойдёт ли НАТО на военный конфликт с РФ, если Москва открыто поддержит Донбасс в случае украинского наступления?

— Я в очередной раз хочу отметить, что украинские наблюдатели невнимательно следят за тем, что происходит непосредственно за их нынешней западной границей — а ведь именно отсюда к ним предположительно должна прийти помощь в случае войны. Самое время осознать, что доктрина НАТО в Восточной Европе на практике предполагает организацию обороны по линии реки Одер в сочетании с действиями по задержке противника к западу от Вислы. И Эстония, и Латвия, и Литва, и Польша проинформированы о том, что в случае войны с Россией / Белоруссией эти страны — члены Альянса могут не рассчитывать на активную защиту. А любая готовность НАТО предпринять какие-либо серьёзные действия — повторю, на восточных границах Германии — будет возможна не раньше, чем примерно через две недели. До того даже войска других стран НАТО, дислоцированные в Польше или Румынии, должны будут заниматься лишь собственной эвакуацией на Запад. Так что, команда Зеленского надеется, что, когда американцы покинут Киев, они заберут их с собой?..

Кроме этого, давайте не забывать: НАТО был создан для поддержания равновесия сил во время войны. После 1990 года Альянс превратился в структуру по организации нападений на более мелкие государства. Ни на одном этапе эта организация не могла реально противостоять советской / российской военной мощи. Москва может спокойно оказать всестороннюю поддержку народным республикам Донбасса, а также принудить Киев — если не будет другого выхода — к урегулированию отношений с соседями на основе разумной геополитики и уважения прав человека. Это ни в коем случае не угроза, а рецепт окончательного решения украинской проблемы.

На Западе ведь ни у кого нет иллюзий: вступление Украины в НАТО означало бы начало конца этого Альянса, а даже косвенное участие в войне с Россией стало бы развалом всего западного геополитического порядка.