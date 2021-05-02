Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Эксперт отметил, что уход американцев из Афганистана создает один из дополнительных элементов риска, но насколько он будет влиять на регион в целом, пока сказать нельзя.
Как продемонстрировал последний визит министра обороны РФ в регион, Москва готовится и по линии ОДКБ, и по линии двустороннего оборонного партнерства с тем же Узбекистаном к парированию к этим угрозам, но она готовится к ним давно, указал специалист.
«С теми же таджиками и киргизами проводятся плановые учения, их армии готовят к боевым действиям на случай активизации бандподполья в условиях, в которых затруднительно действовать российским силам, поскольку они ориентируются либо на миротворческие операции по разведению сторон, либо на отражение прямой внешней агрессии», — привел пример Грозин.
Если центральным властям удастся не допустить сползание своих отдельных регионов в болото постоянного конфликта, можно будет оптимистично смотреть на перспективы региона в плане парирования военных угроз, а если все будет катиться под горку, России придется вмешиваться все более и более активно, чего не хотелось бы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.