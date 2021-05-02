Биньямин Нетаньяху не уйдет из власти и сохранит пост премьер-министра Израиля. Отношения между Израилем и Россией находятся на уровне полнейшего доверия и останутся таковыми. Об этом рассказал израильский политолог Авигдор Эскин в интервью изданию Украина.ру

Авигдор Эскин: Нагнетая истерию в Донбассе, США хотят отвлечь внимание от семьи Байденов © РИА Новости, Нина Зотина Владимиром Путиным.

«Он не скрывает, что добрые отношения с Россией важны для Израиля. Вот вам и ответ на все вопросы», — подчеркнул Эскин.

Политолог также напомнил, что единственным западным политиком, кто осудил президента США Джо Байдена за его высказывания в адрес Путина, был израильский министр обороны Бени Ганц.

Эта атмосфера взаимопонимания может только измениться в еще лучшую сторону, нет никаких предпосылок для чего-то другого, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.