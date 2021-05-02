Эксперт отметил, что когда Нетаньяху идет на выборы, то одним из своих важных стратегических успехов он называет отношения с Россией и лично с Владимиром Путиным.
«Он не скрывает, что добрые отношения с Россией важны для Израиля. Вот вам и ответ на все вопросы», — подчеркнул Эскин.
Политолог также напомнил, что единственным западным политиком, кто осудил президента США Джо Байдена за его высказывания в адрес Путина, был израильский министр обороны Бени Ганц.
Эта атмосфера взаимопонимания может только измениться в еще лучшую сторону, нет никаких предпосылок для чего-то другого, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.