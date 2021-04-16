Не всегда адекватные действия руководства США по Донбассу связаны с угрозой возбуждения уголовных дел в отношении ведущих американских политиков за их деяния на Украине, считает израильский политолог Авигдор Эскин

Эскин о визите Нетаньяху в Москву: В Израиле хорошие отношения с Россией — электоральный козырь © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США не будут способствовать встрече между Владимиром Путиным и Джо Байденом, но окончательное решение будет принимать российский лидер.

- Авигдор, чем в итоге завершится вся эта ситуация?

— Между российской и американской стороной ведутся неофициальные переговоры на эту тему, и предложение президента США о встрече как раз указывает на то, что в Вашингтоне ищут выход из этой ситуации, когда бестактнейшее угуканье президента США в ответ на оскорбительные обвинения в адрес президента России привели к затору в двусторонних отношениях.

Но нужно понимать, что на уровне военных ведомств между странами, несмотря ни на что, до сих пор сохраняется очень хорошее взаимодействие. Военные совершенно не стремятся к конфликтам, которые могут привести к прямому столкновению между Россией и Америкой. Это хорошо понимают с обеих сторон.

Что же касается отдельных политиков, которые сейчас создают атмосферу напряженности, то одной из главных тем дня являются компрометирующие Джо и Хантера Байденов материалы из Украины. Вы как сайт Украина.ру должны хорошо знать, что там просто тонны записей, которые ставят вопрос о том, не были ли совершены ими уголовные преступления.

Я не утверждаю, что это так, но возникает вопрос, что это вообще было, что это за разговоры, что это за давление с целью сместить прокурора Шокина, что это за санкции против Деркача? Мне кажется, что эта тематика недостаточно освещена и требует более глубокого осмысления.

- Как в израильских СМИ и экспертном сообществе оценивается сегодняшняя угроза возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе?

— Надо признаться, что в ивритоязычном сообществе об этом почти не говорят. Тема Ирана и тема выборов почти полностью все перекрыли. Я просто не могу припомнить за последние месяцы ни одного обсуждения. Какие-то краткие новостные сообщения из западной прессы, конечно, попадают в СМИ, но не более того. Вообще в этом мало кто разбирается.

Но мне кажется, что сейчас эта тема должна быть выставлена, так как это не всегда адекватные действия руководства США по этим вопросам именно из-за угрозы возбуждения уголовных дел в отношении ведущих американских политиков за их деяния на Украине. Это не имеет прямого отношения к Донбассу, но это связано с текущими событиями. Просто потому, что они пытаются эту грязь чем-то замазать. Пока у них это не получается.

- Наступит ли ситуация, когда Запад применит против России по-настоящему жесткие экономические санкции или окончательно сорвет строительство «Северного потока-2»?

— «Северный поток-2» — это вопрос экономической конкуренции, поэтому это вполне возможно. Но это произойдет именно в рамках экономической борьбы, а не из-за их желания припереть Россию к стенке до такой степени, что они получат очень сильного, крепкого и стойкого противника. Им это не нужно. Но понятно, что могут быть предприняты какие-то действие для того, чтобы его уменьшить или сорвать вовсе.

- Некоторое время назад обсуждалось, что Израиль может составить список тех украинских граждан, которые занимаются героизацией нацизма, и передать его в ЕС, чтобы они стали там персонами нон грата. Есть ли какие-то новости по этому вопросу?

Зеленский зря угрожал Байдену: НАТО проигнорировал Украину © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

- А в чем причина?

— Америка идет на возобновление соглашений с Ираном, Америка перевела Палестинской автономии сотню миллионов долларов безо всяких изменений в плане поддержки террора со стороны той. Америка совершает односторонние действия, которые выходят за рамки предыдущих договоренностей с Израилем. Сейчас идет постоянная полоса обострений.

- Можем ли мы предполагать, как сложатся российско-израильские отношения после того, как Нетаньяху окончательно уйдет из власти?

— Нетаньяху не уходит из власти, он будет следующим премьер-министром. Отношения между Израилем и Россией находятся на уровне полнейшего доверия. Единственным западным политиком, кто осудил Байдена за его высказывания в адрес Путина, был израильский министр обороны Ганц. Эта атмосфера взаимопонимания может только измениться в еще лучшую сторону. Нет никаких предпосылок для чего-то другого. Например, когда Нетаньяху идет на выборы, то одним из своих важных стратегических успехов он называет отношения с Россией и лично с Путиным. Он не скрывает, что добрые отношения с Россией важны для Израиля. Вот вам и ответ на все вопросы.