Эксперт считает, что на данном этапе Байден не готов к военным авантюрам Украины в Донбассе и не будет их поддерживать, а президент Владимир Зеленский вообще не тот человек, который ищет военных авантюр.
«Но кто сказал, что Зеленский заинтересован в том, чтобы десятки тысяч украинских солдат сейчас погибли? Ему и без этого не очень хорошо сидится. Как он может пойти на военную конфронтацию с Россией, если ее исход известен? Он в любом случае будет очень тяжелым», — констатировал Эскин.
Что касается коррупционных скандалов, то сейчас мы наблюдаем факты абсолютно беспрецедентного вмешательства американского должностного лица во внутренние дела другого государства, и здесь следует опасаться не совсем рациональных действий со стороны американцев, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.