Никакой войны в Донбассе не будет. А сегодняшняя агрессивная риторика вызвана тем, что необходимо отвлечь внимание от коррупционных скандалов на Украине, в которых оказался замешан президент США Джо Байден и другие американские политики. Об этом рассказал израильский политолог Авигдор Эскин в интервью изданию Украина.ру

Авигдор Эскин: Для американцев Коломойский внезапно стал «пророссийским провокатором» © РИА Новости, Нина Зотина

«Но кто сказал, что Зеленский заинтересован в том, чтобы десятки тысяч украинских солдат сейчас погибли? Ему и без этого не очень хорошо сидится. Как он может пойти на военную конфронтацию с Россией, если ее исход известен? Он в любом случае будет очень тяжелым», — констатировал Эскин.

Что касается коррупционных скандалов, то сейчас мы наблюдаем факты абсолютно беспрецедентного вмешательства американского должностного лица во внутренние дела другого государства, и здесь следует опасаться не совсем рациональных действий со стороны американцев, заключил собеседник издания.

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