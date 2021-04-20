Полномасштабной войны в Донбассе не будет, а грозной риторикой президент США Джо Байден хочет переключить внимание общественности с пленок, где записаны его разговоры, а также заставить людей забыть о ситуации вокруг его сына Хантера, считает израильский политолог Авигдор Эскин

- Авигдор, некоторые российские эксперты полагают, что в войну с Россией втянута не только Украина, но целая коалиция из шести-семи стран, что американцы готовили синхронные выступления в Белоруссии, на Украине, в Грузии и Чехии. На ваш взгляд, действительно ли высылка дипломатов из Праги, протесты против Александра Лукашенко и нынешнее обострение в Донбассе — это все события одной цепи?

— Нет. Например, события в Белоруссии имеют исключительно внутренние первопричины. Никто из утверждающих иначе не привел пока что конкретного факта поддержки этой оппозиции всерьез извне. Я не имею в виду проживания в Литве Тихановской и некоторых других деятелей белорусской оппозиции. Но в целом тут нет никакого внешнего вмешательства. Мы о нем не знаем. Если оно есть, то пусть коллеги-политологи об этом расскажут.

К тому же Белоруссия — это не Россия. Ее отношение к конфликту в Донбассе сущностно отличается от отношения России к этому конфликту. Подобные предположения ничего иного, кроме как спекулятивного характера, не имеют.

Теперь что касается Чехии. Я тоже не понимаю, какая связь в данной ситуации между Чехией и Украиной. Если речь идет о взрыве на военном складе, который поставлял оружие на Украину, то это спекулятивное заявление. Не надо преувеличивать значимости этого инцидента с Чехией. Он сейчас всплыл и сейчас же тонет и забудется.

Из всего вами перечисленного есть два очень существенных момента, которые отличают сегодняшнюю ситуацию от того, что было.

- Какие именно?

— Во-первых, это активизация, связанная с завершением строительства «Северного потока – 2». Это существенный фактор, он играет свою роль. Он значим. Мы можем с высокой долей вероятности признать его одним из побудительных мотивов американцев в их нынешней словесной эскалации.

Но есть еще одно, более существенное обстоятельство. Оно очень существенно. Это документы, которые всплывают и всплывают. Они касаются разного рода похождений Хантера Байдена, который упоминал всуе имя своего отца. Отец и сын провели такое количество времени на Украине, что значительная часть их разговоров во время пребывания там была записана охраной Порошенко, потом куплена Игорем Коломойским, которого сейчас газета «Гардиан» называет «ведущим пророссийским олигархом».

Эти записи были переданы в прессу. Факты, которые вскрылись, действительно чудовищны, вопиющи, уму непостижимы. Никто не говорит, что эти записи ненастоящие. Мы имеем дело с политической бомбой замедленного действия, которая тревожит администрацию Джо Байдена…

- Вы хотите сказать, что они хотят как-то отвлечь наше внимание от этого скандала?

— Да, именно так. Понятны их попытки перевести их внимание на что угодно, только чтобы об этом не говорили. Это существенный фактор. Причем не стоит забывать, что большая часть этих документов находится в открытом доступе. Можно спокойно прослушать, о чем говорил Порошенко с Байденом. Например, когда требовал снятия прокурора Шокина. Когда такие записи гуляют, то на душе тревожно.

- Это объясняет то, что традиционно конфронтационная политика демократов по отношению к России при Байдене приобрела сверхконфронтационный характер, чем он имел место при Обаме?

— Нет, ну давайте будем объективны, а в чем она сверхконфронтационна, кроме риторики? Никаких новых видов оружия на Украину не поставляется. Ни о каких финансовых вливаниях нам не известно. Зачем кричать «волки» там, где пока еще только риторика?

Я глубоко убежден в том, что никакой войны в Донбассе не будет. А сама нынешняя риторика вызвана тем, чтобы заставить нас говорить не о том, как Байден прямым текстом требовал снять с должности генпрокурора Украины Шокина. Есть серьезное подозрение, что это серьезное уголовное преступление.

Американцы обвиняли Трампа в том, что он обратился к Зеленскому провести расследование по поводу деятельности сына Байдена. Но простите, пожалуйста, это просьба была вполне понятная. Но Конгресс вынес ему импичмент, но Сенат нет.

А сейчас мы наблюдаем, что происходит у нас на глазах, факты абсолютно беспрецедентного вмешательства американского должностного лица во внутренние дела другого государства. И вот тут следует опасаться не совсем рациональных действий со стороны американцев. Их пока нет, но опасаться стоит.

На данном этапе Байден не готов к военным авантюрам Украины в Донбассе. Он их поддерживать не будет. Зеленский — это, как вы понимаете, не тот человек, который ищет военных авантюр.

- А вот в СМИ и в социальных сетях обсуждаются такие предположения: американцам крайне важно если не сорвать завершение прокладки «Северного потока – 2», то хотя бы надолго его отсрочить. Для этого Зеленский должен отдать приказ украинской армии на наступление в Донбассе. Это, в свою очередь, должно спровоцировать руководство России ввести армию в Донбасс для отражения украинской агрессии. В итоге Россия будет объявлена неисправимой страной-агрессором. Под воздействием внутренней и внешней критики руководство Германии вынуждено будет заморозить «Северный поток – 2». Это конспирология?

— Нет, это не конспирология, а некоторая вполне рациональная гипотеза. Россия предоставила гражданство уже нескольким сотням тысяч жителей Донбасса. Можно себе легко представить, что если украинская армия начнет свое продвижение в Донбассе, то Россия не будет безразлична к судьбе своих граждан.

Но кто сказал, что Зеленский заинтересован в том, чтобы десятки тысяч украинских солдат сейчас погибли? Ему и без этого не очень хорошо сидится. Как он может пойти на военную конфронтацию с Россией, если ее исход известен? Он в любом случае будет очень тяжелым.

Байден не управляет Украиной, ею все-таки управляют другие люди с их интересами. И этим людям не нужен новый кровавый виток. Ведь что он даст Украине? Ничего. Обещание влить в Украину 10 миллиардов долларов было, но этого мы не видим. Если бы это было, мы бы это обсуждали, но этого нет.

Вместо этого мы видим явную попытку не только Байдена, но и всех американских спецслужб отвести удар от Байдена. Директор нацразведки США госпожа Эврил Хэйнс заявила, что документы Коломойского — это российская провокация, но при этом не сказала, что они фальшивка. Очень интересно, что Игорь Коломойский стал «российским провокатором».