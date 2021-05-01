В сообщениях американских СМИ не было информации об упрёке со стороны президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента Джо Байдена. Об этом рассказал американо-российский журналист Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников: В отношениях с Россией Байден действует по лекалам холодной войны © Facebook, Pavel Kozhevnikov

Судя по сообщениям СМИ, был почти часовой разговор, в котором президент Зеленский подчеркнул, что Украина ценит поддержку со стороны США на разных уровнях, а Байден «подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией», указал эксперт.

«Президент США также дал понять Зеленскому, что он внимательно следит за тем, как в Украине «идёт борьба с коррупцией и реализация реформ демократии»», — уточнил Кожевников.

По его мнению, Зеленский действительно рассчитывает на вступление Украины в НАТО, что теоретически возможно, но никому не нужно.

Собеседник издания добавил, что горячие головы» в Украине не отказались от военного решения вопроса по Донбассу, а поддержка США, ЕС, Турции и внутренней российской оппозиции придаёт им больше уверенности в скором успехе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.