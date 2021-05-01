Валентина Павловна Бузина в интервью изданию Украина.ру рассказала, что за все эти годы смерти ее сына Олеся Бузины негативной реакции в ее адрес практически не было

Олесь Бузина и денацификация Украины © Украина.ру Олеся Бузину убили 6 лет назад. Ни исполнителям, ни тем более заказчикам приговора так и не огласили. Подозреваемые по этому делу находятся свободе, а судебный процесс затягивается всеми способами.

Она отметила, что ууквально в первые месяцы после гибели Олеся к ней на кладбище часто подходила мать одного из «АТОшников», которая устраивала скандалы, обзывала ее и Олеся и высказывала страшное неуважение.

«Но потом, видимо, здравый смысл всё-таки победил. Может быть, что-то материнское в ней отозвалось. В общем, она это прекратила», — вспоминает Валентина Павловна.

По ее словам, был ещё один случай в зале суда, когда депутат Верховной Рады Юрий Тимошенко однажды очень недружелюбно высказался в адрес и Олеся, и ее, и она ему тогда ответила тактично, но так, как он этого заслуживал.

Собеседница издания добавила, что Олесь очень любил людей, и что если бы его убийцы пообщались с ним хотя бы полчаса, они бы никогда не совершили это преступление.

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