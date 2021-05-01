Украина может оказаться в тупике, если попробует добиться какого-либо изменения или модернизации Минских договоренностей, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

Модернизация минского формата, о которой недавно заявил президент Украины Владимир Зеленский, — это бессмысленная история, потому что Россия не откажется от отстаивания своих интересов в каком-то другом формате, полагает эксперт.

«По-моему, совершенно очевидно, что любая модернизация в текущих условиях ведет в тупик. Собственно, это надо Зеленскому, но он не понимает, что введение каких-либо новых членов ему не поможет», — сказал Зубец.

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Зубец рассказал, из-за чего Зеленский в очередной раз может стать жертвой критики © AP, Efrem Lukatsky

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что изменить Минские договоренности, не положив им конец, не является возможным.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.