Нынешняя украинская власть не желает урегулирования конфликта в Донбассе, поскольку это будет означать ее конец, однако Россия смогла создать предпосылки для принуждения Киева к миру, рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Алексей, разговоры о возможной встрече президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в последнее время идут достаточно активно. Как вы считаете, такая встреча вообще реальна? Если да, то где она может произойти?

— Это может произойти в Москве, это может произойти где-то еще. Но Путин пригласил Зеленского в Москву, Зеленский сам не отказался, отказались сотрудники его администрации. Заявили, что этой встречи не будет в Москве, но потом Зеленский отыграл назад. То есть, он сказал, что неважно, где состоится встреча, главное, чтобы она состоялась. По факту это шаг назад.

Кроме того, надо понимать, что Зеленский, идя в президенты, обещал хоть на коленях стоять, поехать куда угодно, говорить с кем угодно для того, чтобы добиться освобождения пленных и так далее.

«Я б засосал стакан — и в Ватикан!» Зеленский в поисках места встречи с Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины Меркель и Макрон.

Недоговороспособность Зеленского раздражает не только людей в Москве, но и в Париже и Берлине. Отказавшись от такой встречи, Зеленский попадает в очень слабую позицию и становится жертвой критики. А он этого очень не любит — он же шоумен и любит аплодисменты. К тому же надо понимать, что при всех обстоятельствах тема мира в украинском общественном мнении остается одной из главных — вторая по значимости после экономики.

И в этих условиях отсутствие каких-либо действий, направленных на стабилизацию военной ситуации на востоке Украины это шаг, который в общем-то идет ему в минус абсолютно точно. Поэтому плюс к этому встреча с такими серьезными людьми, как Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель это шаг, который поддержит его репутацию и поможет ему решить внутренние проблемы. Поэтому встреча состоится. Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

- Почему эта встреча нужна Зеленскому, понятно. Но чем она может быть полезна Путину? Зачем ему идти на встречу украинскому президенту, который не выполняет взятые на себя обязательства?

— Если говорить о Путине, то, несмотря на то, что Зеленский показал себя недоговороспособным персонажем, можно вспомнить фразу, которую сказал, по-моему, российский президент — о том, что одно из главных свойств, которое необходимо политику, это терпение.

И Путин проявляет это терпение. Если с первого раза не соглашаются, то со второго, третьего и так далее.

И потом ведь Путин очертил довольно четко круг вопросов, которые готов обсуждать с Зеленским. Это не вопросы Донбасса, это вопросы российско-украинских отношений. И в принципе Зеленский готов с Путиным эти вопросы обсуждать. Проблемы мигрантов, проблемы русскоязычного населения, преследования Украинской православной церкви и так далее. Еще денацификация Украины и культа нацистских преступников на Украине — вот пожалуйста, это круг тем, которые могут быть обсуждены при такой встрече.

Встреча в Москве безусловно пойдет на пользу российско-украинским отношениям, поможет стабилизировать внутреннюю ситуацию на Украине вот по этим темам.

И для того, чтобы дать Зеленскому шанс спасти лицо, говорят, что потенциально возможна встреча «нормандской четверки» в Москве, и тогда он как бы приедет не к Путину в гости, а на заседание «четверки», которая состоится в Москве.

Ну и, соответственно, таким образом все будут довольны. Такой вариант вполне возможен.

- Что же снизило градус непримиримости украинского режима настолько, что появилась готовность ехать в столицу «страны-агрессора», как они называют Россию?

— Дело в том, что эти маневры, эти учения, которые провела Россия на границе с Украиной, создали новую реальность. И Байдену, и европейским лидерам Россия дала понять, что она не допустит ползучего наступления, ползучего давления на Россию с использованием Украины и военного переворота в Белоруссии с потенциальным вводом польских войск на белорусскую территорию. Говорят, что такой сценарий был вполне возможен.

Жилин: Истерия вокруг российских учений - удар по суверенитету стран ЕС © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

До вот этих акций встреча Путина и Зеленского была крайне маловероятной. Сейчас, когда Путин, Шойгу и Лавров создали новую реальность, новые отношения и силы в Европе, такая встреча становится вполне возможной.

Это как Ялта после Второй мировой войны, где состоялась конференция, на которой договорились по итогам войны. Вот то же самое может произойти сегодня. Хотя войны не было, но тем не менее этот конфликт изменил реальность на постсоветском, белорусско-украинском пространстве.

- Зеленский в последнее время постоянно говорит о каком-то изменении, модернизации минских соглашений. Путин наоборот как всегда настаивает на их неукоснительном выполнении. Как вы считаете, при каких условиях стороны могут найти точки соприкосновения в этой ситуации?

— Я думаю, что нет, модернизация минского формата — это бессмысленная история, потому что Россия не откажется от отстаивания своих интересов в каком-то любом другом формате. Будапештский, какой-нибудь еще там, астанинский, любой. Если Россия не отказывается от защиты своих интересов и интересов Донбасса на этих переговорах, то количество людей, которые сидят с той стороны на этих переговорах, совершенно не имеет никакого значения.

И потом откуда Зеленский взял, что введение в переговорный формат Канады, Соединенных Штатов, Австралии, Новой Зеландии или кого-нибудь еще поможет ему как-то защитить свои интересы?

США при любых обстоятельствах будут отстаивать не интересы Украины, а свои собственные интересы, используя Украину в качестве разменной монеты, это совершенно понятно.

Кроме того, Россия заявила, что из-за позиции США по украинскому конфликту не видит места Соединенных Штатов в этих переговорах. По-моему, совершенно очевидно, что любая модернизация в текущих условиях ведет в тупик. Собственно, это надо Зеленскому, но он не понимает, что введение каких-либо новых членов ему не поможет.

- Зеленский и другие официальные представители Украины твердят, что выполнить минские соглашения невозможно. Как вы считаете, что на самом деле мешает Киеву выполнить подписанные им договоренности и сделать реальные шаги к миру в Донбассе?

— Факт, что у Зеленского нет власти. Он вообще не президент, а такая «дурилка картонная». Это комедиант, нанятый украинскими олигархами для того, чтобы сидеть на стуле президента. Реальной властью он не располагает. Вся нынешняя система украинской власти построена на идеологии постмайданной Украины, националистической, пронацистской.

Это идеология такого «мягкого» фашизма, построенная вокруг подавления инакомыслящих, закрытия оппозиционных каналов, навязывания государственной идеологии. Эта идеология нуждается в войне как основании своего существования. Что мы вот так себя ведем не потому, что мы вот такие, а потому, что «на нас напали». То есть, война им нужна как обоснование своего пребывания у власти. Если будет прекращена война, сразу возникнет вопрос: а почему выглядит Украина вот так, а не иначе.

Поэтому во властных структурах Украины существует широкий консенсус по поводу продолжения конфликта. Если Зеленский попытается его решить, его просто вынесут из его кабинета вперед ногами ультранационалисты или олигархи, или кто-нибудь еще.

«Мы не должны спускать с крючка Зеленского»: Лавров объяснил позицию России по Украине © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Это не сегодня и не завтра, но если Россия увидит, что другого решения нет, то нам придется вмешаться. А договариваться с Зеленским совершенно бесполезно, потому что за ним стоят американцы, которые хотят продолжения этого конфликта. И за ним стоит вся нынешняя система власти, которая понимает, что в случае прекращения войны, установления мирных отношений и урегулирования внутренней ситуации на Украине они все теряют власть. Все до одного, сверху донизу. Поэтому Зеленский ни о чем договориться не может.

- Как вы считаете, изменение идеологии нынешней украинской власти возможно без какого-то «пинка», вмешательства извне? Или нынешний киевский режим — это стабильная система, которая может существовать достаточно долго?

— Она не будет существовать долго. Просто в течение нескольких лет Украине угрожает финансовое банкротство. И это первый шанс на прекращение существования этой системы.

Второй шанс — это вот то, что вы сказали, «пинок» извне, который России придется дать Украине для того, чтобы изменить ситуацию. Оппозиция, которая там выступает за мир, при помощи выборов на Украине прийти к власти не может. Им просто не дадут прийти к власти, остановят силовым способом.

То есть, изнутри это невозможно. Это возможно при помощи банкротства либо при помощи внешнего вмешательства. Нынешняя система украинской власти это такой фашизм — без концлагерей, без расстрелов, но это фашистская система, построенная на доминировании одной идеологии.И все неугодные подвергаются репрессиям. Это классические признаки фашизма. Изнутри эту систему разрушить нельзя.

- Как вы считаете, что нужно сделать для реального улучшения российско-украинских отношений?

— Чтобы улучшить отношения, необходимо объяснить европейцам и американцам, что продолжение давления на Россию через Украину не имеет смысла. И вот эти российские маневры на украинско-российской границе, когда Россия смогла очень быстро собрать ударную группировку, заведомо быстрее, чем американцы и европейцы смогли бы перебросить войска на Украину, показали, что организация провокаций на украинском направлении — и белорусском, кстати, тоже — не имеет никакого смысла.

Вот это главное, что произошло за последнее время. И это то, что может способствовать, если будет транслировано Зеленскому в качестве указания по прекращению провокаций и о потенциальных договоренностях, что надо договариваться дальше.