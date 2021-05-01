Президенту Украины Владимиру Зеленскому невыгодно отказываться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным, так как в результате этого его раздавят критикой, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

В случае отказа от встречи Зеленский потеряет все свои предвыборные позиции. Кроме того, пойти на переговоры его могут заставить европейские партнеры — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, полагает эксперт.

«Отказавшись от такой встречи, Зеленский попадает в очень слабую позицию и становится жертвой критики. А он этого очень не любит — он же шоумен и любит аплодисменты», — сказал Зубец.

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Безпалько рассказал, какого результата хочет добиться Зеленский от встречи с Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.