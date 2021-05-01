Для президента Украины Владимира Зеленского желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным — это возможность хорошо себя прорекламировать, рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Государственной Думы России из фракции «Единая Россия» Константин Затулин

Одним из элементов пиара Зеленского можно назвать его предложение встретиться с Путиным на территории украинского Донбасса, чтобы подтвердить в глазах всего мира, что Украина в Донбассе воюет с Россией, сказал депутат.

«С самого начала господин Зеленский перевел этот вопрос в плоскость пиара. Он на людях развивает тему встречи с Путиным, с которым он эту встречу еще не обсуждал. Он разыгрывает определенный сценарий, определенную пьесу», — подчеркнул Затулин.

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Безпалько рассказал, какого результата хочет добиться Зеленский от встречи с Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.