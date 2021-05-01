Одним из элементов пиара Зеленского можно назвать его предложение встретиться с Путиным на территории украинского Донбасса, чтобы подтвердить в глазах всего мира, что Украина в Донбассе воюет с Россией, сказал депутат.
«С самого начала господин Зеленский перевел этот вопрос в плоскость пиара. Он на людях развивает тему встречи с Путиным, с которым он эту встречу еще не обсуждал. Он разыгрывает определенный сценарий, определенную пьесу», — подчеркнул Затулин.
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Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.