Депутат Государственной Думы России из фракции "Единая Россия" Константин Затулин прокомментировал интернет-изданию Украина.ру желание украинского президента встретиться с российским

- Константин Федорович, как вы считаете, не теоретически, а практически, такая встреча вообще реальна? И если она состоится, где это может произойти? Почему Путин, по-вашему, не хочет ехать в Донбасс, а Зеленский в Москву?

— Вопрос встречи двух лидеров — это вопрос договоренностей между ними. С самого начала господин Зеленский перевел этот вопрос в плоскость пиара. Он на людях развивает тему встречи с Путиным, с которым он эту встречу еще не обсуждал. Он разыгрывает определенный сценарий, определенную пьесу.

И элементом этого пиара было предложение встретиться в украинском Донбассе — на передовой. Это очень нехитрая идея: самим фактом встречи с президентом РФ подтвердить в глазах всего мира, что Украина в Донбассе воюет с Россией.

Константин Затулин: Заявление Байдена о Путине подобно заявлению Рейгана об Империи зла © РИА Новости, Нина Зотина

Мы, как вы знаете, категорически возражаем против такого рода предположений. Мы не признаем, что являемся участником конфликта. Мы не скрываем при этом, что мы из гуманитарных соображений поддерживаем людей в ЛДНР, потому что это наши ближайшие родственники, наши соотечественники.

Два года назад президент России издал подряд два указа, в соответствии с которыми людям, если они пожелают, без выхода из гражданства Украины может быть предоставлено российское гражданство. Сейчас уже российские паспорта получили свыше 500 тысяч человек.

Но это совершенно не значит, что мы собираемся идти на поводу у Украины, которая уже успела нас законодательным образом закрепить в качестве агрессоров и которая везде и всюду рассказывает, что она воюет с Россией, и при этом не приводит никаких доказательств.

Идея Зеленского о встрече с Путиным изначально была хромой, так как была замешана на демагогии и пиаре. Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

- Зачем ему нужна встреча с Путиным?

— Потому что он считает ее альтернативой переговоров с представителями ДНР и ЛНР. Эта позиция украинской власти не новая. Хотя они и вынуждены решать в минской группе практические вопросы с донецкой и луганской делегациями. Просто иначе их не с кем решать. Тем не менее они делают вид, что ни ДНР, ни ЛНР не существует и вообще другой стороны конфликта, кроме России.

Путин, отвечая на вопрос корреспондента, сказал, что он не против встретиться с Зеленским и поговорить о тех проблемах, которые есть в российско-украинских отношениях.

Они действительно есть. Путин назвал две проблемы: ситуация с Украинской православной церковью, которая сегодня подвергается гонениям по политическим мотивам, объявляясь коллаборационистской, и с русским языком, который находится под ударом.

Мы никогда не отрицали государственный статус украинского языка, но многих наших соотечественников сегодня лишают права на язык. Это темы, которые были обозначены с ходу.

- А какие темы президенты могли бы еще затронуть?

— Если Зеленский хотел бы произвести хорошее впечатление на крымчан, он мог бы сделать так, чтобы вода по северо-крымскому каналу начала поступать к людям, которых Украина считает своими согражданами.

Я сам, в свою очередь, а передо мной это сделал Жириновский, предлагал в Госдуме: а почему нам не развернуть Десну, а, может, и сам Днепр, который начинается на территории России. Понравится ли это сторонникам независимой Украины?

- Так все-таки может быть такая встреча или нет?

— Конечно, может, но опять же это не должен быть пиар Зеленского, а обсуждение реальных проблем.

Константин Затулин: Семь лет вхождения Крыма в состав России: достижения и проблемы © РИА Новости, Нина Зотина

- А где?

— Я сомневаюсь, что в нынешних условиях пандемии Путин будет считать себя ровней Байдену и будет искать какую-то третью страну для того, чтобы с Зеленским там встретиться. Если Зеленский хочет встречи, то мы его приглашаем в Россию. Но ехать куда-нибудь в Швейцарию ради встречи с Зеленским, я уверен, Путин не будет.

Максимум, что я могу себе представить, что будет какая-то оказия — например, сессия ООН или встреча G-20, то вот туда Зеленский мог бы подъехать, если Путин туда соберется ехать. Вот там можно было бы выделить время для встречи с Зеленским.

Но я очень сомневаюсь, что Путин, как школьник, по просьбе Зеленского поедет куда-нибудь в Финляндию или Женеву.