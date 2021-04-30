В поселке Кирилловка Запорожской области мужчина нестандартно отметил Чистый четверг, окунувшись в фонтан. Видеоролик выложили в группе «Любимая Кирилловка» в Facebook 29 апреля

В Киеве пьяный украинец запугал прохожих змеями © РИА Новости, Андрей Соломонов / Перейти в фотобанк произошел на центральной площади Кирилловки, на фоне знака KIRILLOVKA с сердечком. Мужчина в одних шортах залез в чашу фонтана, который включили весной.

Купальщик радостно плескался и брызгался в воде и поливал ей все тело. При этом его совершенно не смущали прохожие.

Затем он вылез из воды и принялся размахивать руками и обтираться водой с криком «Аллилуйя». Но после мужчину вновь потянула к себе водная стихия, и он вернулся в фонтан.

Вероятно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и решил таким образом «смыть с себя грехи» в Чистый четверг.