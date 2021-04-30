В ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а также выразит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины «перед лицом продолжающейся агрессии России». Об этом сообщил Госдепартамент США 30 апреля

Госдеп США отреагировал на увольнение Коболева © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк Энтони Блинкен.

«Госсекретарь отправится в Киев… 5-6 мая, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России», — говорится в сообщении ведомства.

Также госсекретарь США намерен «поощрять дальнейший прогресс в части институциональной реформы Украины, в частности, борьбу с коррупцией, которая является ключом к обеспечению (функционирования) демократических институтов Украины, ее экономического процветания и евроатлантического будущего».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.