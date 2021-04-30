Парламентская фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» требует отменить решение о принятии законопроекта, который расширяет возможности иностранцев на покупку земель на Украине. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном 29 апреля на сайте политсилы

Иностранцам запрещено владеть землей в Крыму © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Оппозиционеры считают, что этот законопроект противоречит положениям Декларации о государственном суверенитете Украины и Конституции.

В конце марта парламент Украины принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Изначально этот закон предполагал, что иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Спикер Ррады Дмитрий Разумков в январе заявил, что такой референдум может пройти на Украине в 2022 году, «если на то будет воля народа».

Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине.