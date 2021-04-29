«Любэ» ранее выступали в Донецке, но это было еще до образования ДНР.
«Николай Расторгуев и группа «Любэ» выступят в Донецке 11 мая в честь Дня Республики», — сообщили в информагентстве.
Концерт начнется на площади имени Ленина в 19:00 (совпадает с МСК).
Приезд артистов организован при содействии Русского центра.
Группа «Любэ» была основана в 1989 году. Ее бессменный лидер и солист — Николай Расторгуев.
В их творчестве используется рок-музыка, а также элементы авторских и военных песен.
Знаменитые хиты — «Атас», «Клетки», «Комбат», «Дуся-агрегат», «Самоволочка», «Прорвемся» и др.