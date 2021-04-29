Народный артист Российской Федерации Николай Расторгуев и группа «Любэ» 11 мая выступят с концертом в столице Донецкой Народной Республики, сообщает ДАН 29 апреля

«Любэ» ранее выступали в Донецке, но это было еще до образования ДНР.

«Николай Расторгуев и группа «Любэ» выступят в Донецке 11 мая в честь Дня Республики», — сообщили в информагентстве.

Между «радикальной улицей» и Ахметовым: как рождалась и какой могла стать ДНР © РИА Новости, Антон Круглов / Перейти в фотобанк

Приезд артистов организован при содействии Русского центра.

Группа «Любэ» была основана в 1989 году. Ее бессменный лидер и солист — Николай Расторгуев.

В их творчестве используется рок-музыка, а также элементы авторских и военных песен.

Знаменитые хиты — «Атас», «Клетки», «Комбат», «Дуся-агрегат», «Самоволочка», «Прорвемся» и др.