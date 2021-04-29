Кассиршу «Укрпочты» города Лозовой подозревают в присвоении пакета денег, которые должны были пойти на выплату пенсий. Об этом 28 апреля сообщила прокуратура Харьковской области

Бедность не порок, а унижение. Пенсионеры на Украине остаются на грани выживания обнаружили более полумиллиона гривен. Сейчас ведется расследование, а кассирше уже объявили о подозрении.

Исчезновение денег заметили другие работники «Укрпочты» в селе Слободском, когда перевозили почту. Они обратились к правоохранителям, которые установили, что деньги забрала начальница главной кассы одного из отделений почты Лозовой.

К ней приехали с обыском и изъяли у нее 530 тыс. грн (1,4 млн руб.), которые были выделены не только пенсии, но и на денежную помощь. Задержанную поместили под домашний арест. В отношении кассирши открыли уголовное дело по статье о завладении чужим имуществом в крупных размерах, максимальное наказание по которой — от пяти до восьми лет тюрьмы.