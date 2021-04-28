Президент Украины Владимир Зеленский, проведя переговоры тет-а-тет с российским лидером Владимиром Путиным, может ухудшить свою позицию на переговорах в нормандском формате. Об этом 28 апреля в интервью «Фактам» заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука

«Без всякого сомнения. Что бы там ни рассказывали, но встреча нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года завершилась с крайне негативным итогом для Украины. И нам еще долго придется отхаркивать это. Дело в том, что Зеленский собственноручно подписал коммюнике, в котором взял на себя обязательства об имплементации формулы Штайнмайера в законодательство Украины. Это же факт. И этим фактом Россия уже полтора года бьет Украину по лицу мокрой грязной тряпкой», — заявил Тука.

Тука назвал желание Зеленского встретиться с Путиным нездоровым © Wikipedia/ReAl

Война в Донбассе продолжается уже восьмой год. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако делегация Украины заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.