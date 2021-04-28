Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, который несколько раз выступал в зоне АТО перед украинскими военными, рассказал, зачем он туда ездил и какие эмоции испытывает от посещения фронта. Об этом 28 апреля написало издание «Телеграф»

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«Я скажу: то, что я получал, — это очень сильная эмоция. Когда ты видишь этих людей (украинских военных. — Ред.), понимаешь, какие они сильные и надежные, насколько они на своем месте. И все, что им нужно, — это наша благодарность, внимание и уважение к ним. Они отвечают взаимной благодарностью, а мы заряжаемся силой от этих людей, этих воинов», — сказал лидер «Воплей».

Скрипка не пояснил, когда в ближайшее время снова собирается в зону боевых действий, но рассказал о своем последнем визите на линию разграничения и эмоциях, с этим связанных.

«Последний раз был меньше года назад, в Широкино Донецкой области, довольно близко от фронта, общался с бойцами. Это все действует успокаивающе — ты понимаешь, что там очень сильные и смелые люди», — заявил Скрипка.

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В этом же интервью Скрипка заявил, что его кандидатуру когда-то собирались выдвигать на должность президента Украины, но он отказался. Больше предложений о походе в политику, рассказал лидер «Воплей», ему не поступало, потому что он «новатор» и не смог бы работать в «консервативной структуре».