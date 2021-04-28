Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, что смотрел украинский сериал «Слуга народа» и считает, что нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит изучить свое комедийное амплуа в этом фильме, чтобы понять разительный контраст с сегодняшней реальностью. Слова главы российского МИД 28 апреля привело агентство РИА Новости

«Я, знаете, с огромным удовольствием смотрел сериал "Слуга народа", когда еще никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдет по этому пути», — сказал Лавров.

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«Если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный», — сказал Лавров. констатировал глава МИД РФ.

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«Слуга народа» — украинский сериал студии «Квартал 95», снятый российским режиссером Алексеем Кирющенко. Главным героем картины стал учитель истории Василий Голобородько, который, став президентом, активно отстаивал права простых людей.

Изначально слоганом фильма была фраза: «История следующего президента».