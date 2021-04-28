«Я, знаете, с огромным удовольствием смотрел сериал "Слуга народа", когда еще никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдет по этому пути», — сказал Лавров.
Глава российского МИД оговорился, что Зеленский тоже пошел в президенты, как и герой его фильма, но на самом деле давно свернул с дороги Василия Голобородько, и на это нынешнему лидеру Украины стоит обратить внимание.
«Если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный», — сказал Лавров. констатировал глава МИД РФ.
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«Слуга народа» — украинский сериал студии «Квартал 95», снятый российским режиссером Алексеем Кирющенко. Главным героем картины стал учитель истории Василий Голобородько, который, став президентом, активно отстаивал права простых людей.
Изначально слоганом фильма была фраза: «История следующего президента».