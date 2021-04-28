Ранее в Кремле не подтвердили информацию о том, что встреча между Путиным и Байденом запланирована на 15-16 июня. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств могут встретиться летом, но точной даты пока нет, и страна, где может пройти встреча, тоже пока не называлась.
Эксперт отметил, что уже после этого телефонного разговора уровень ожиданий эскалационной активности уменьшился, и возникло ощущение, что канал коммуникации между Байденом и Путиным может работать.
«Я об этом неоднократно говорил, подтверждается версия, что США рассматривают вопрос Украины в привязке к России. Мы сейчас на самом деле это и видим. Демократы твердые снаружи, но мягкие внутри. За конфронтационной риторикой у них есть желание договариваться», — уверен Якубин.
Реакция официального Киева на эти действия будет зависеть от того, когда произойдет эта встреча и где она произойдет, но сам факт того, что со стороны США есть желание переходить на дипломатические рельсы, этот звонок нам это показал, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.