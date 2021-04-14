Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом говорит о том, что у демократов есть желание договариваться, считает украинский политолог Алексей Якубин

Во вторник, 14 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил провести двусторонний саммит.

В Кремле, комментируя состоявшийся разговор, не ответили, было ли принято предложение о встрече.

Сможет ли встреча Путина и Байдена повлиять на конфликт вокруг Украины и при каких обстоятельствах, изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Алексей Якубин.

— Мне кажется, уже заметно, что это повлияло. Во-первых, сам факт того, что разговор инициировал Джо Байден, после многих его разных заявлений в сторону президента Российской Федерации. Я думаю, что даже сам факт того, что он инициировал этот разговор, может восприниматься как завуалированная попытка извинения за его публичные высказывания.

Заметьте, уже после этого телефонного разговора уровень ожиданий эскалационной активности уменьшился. Возникло ощущение, что канал коммуникации между Байденом и Путиным может работать.

Зеленский разбушевался: зачем президент Украины бросил вызов Байдену © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Демократы твердые снаружи, но мягкие внутри. За конфронтационной риторикой у них есть желание договариваться.

Как это повлияет на официальный Киев? Тут многое будет зависеть от того, когда произойдет эта встреча и где она произойдет. Но сам факт того, что со стороны США есть желание переходить на дипломатические рельсы, мне кажется, этот звонок нам это показал.