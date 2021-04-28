Если бы в Европе не было американских военных баз, то военная мощь России была бы ошеломительной. Об этом рассказал немецкий политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: Вхождение Украины в НАТО на данный момент исключено © РИА Новости, Михаил Климентьев Дуглас Макгрегор выразил мнение, что если в случае обострения конфликта в Донбассе в него вмешается Россия, то возникает реальная угроза полномасштабного столкновения НАТО и России, в результате чего под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе.

Эксперт отметил, что без Америки Европа в военном отношении это карлик, несмотря на то что военные бюджеты Германии, Франции и Великобритании вместе взятые больше, чем у России.

«Но у России есть оружие — ракеты, которых нет в Европе, только у американцев, и атомное оружие. Поэтому теоретически прибалты или, например, поляки могут говорить, что они боятся России. Но ведь Россия не собирается нападать на Европу», — констатировал Рар.

Что касается противостояния Америки и России, то это сложный вопрос, поскольку в каких-то областях российское оружие опережает американское, но по численности и по ударной силе Америка остается военной сверхдержавой номер один, заключил собеседник издания.

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