Украина как суверенная держава имеет право просить о вступлении, стучаться в двери, топать ногой, но в то же время другие члены НАТО имеют такое же право ее не взять. Просто мечта о НАТО есть только в головах у части украинской элиты, которая изображает из себя жертв российской агрессии, считает немецкий политолог Александр Рар

- Александр, как вы считаете, насколько реально прекращение гражданской войны на Украине в случае вступления Украины в НАТО?

— Есть устав и доктрина НАТО. Согласно им, Украина не может вступить в эту организацию. Она не контролирует свою территорию. Она раздроблена. Большинство населения вряд ли в случае референдума согласится с вхождением в Альянс, потому что они не хотят войны с Россией. В ЕС — да, а в Альянс — нет. Руководство НАТО об этом знает.



Украина как суверенная держава имеет право просить о вступлении, стучаться в двери, топать ногой, но в то же время другие члены НАТО имеют такое же право ее не взять. Вопрос о вхождении Украины в НАТО не стоит. Эта мечта просто есть в головах у части украинской элиты, которая изображает из себя жертв российской агрессии.

Напомню, что в свое время Саакашвили просто умолял взять Грузию в НАТО, но после того, как сказали нет, он начал войну в Южной Осетии в 2008 году. Запад всё это прекрасно помнит.

Так что вхождение Украины в НАТО на данный момент просто исключено.

- Может ли в таком случае Альянс пойти на изменение своего регламента? Или создаст для Украины особые условия? В своё время между НАТО и нейтральной Швецией было подписано тайное соглашение, что в случае нападения СССР на Швецию НАТО вступит в войну на стороне последней. Может ли быть нечто подобное и с Украиной?

— Может. Но это всё равно не вступление в НАТО. Там нет 5-й статьи, которая обязывает Запад прийти Украине на помощь и поддержать ее во всех военных операциях или защищать ее от мнимого нападения со стороны России.

Думаю, Украину могут приблизить к НАТО. Но она фактически и так приближена: есть совместные маневры. Почему Россия выступала против ассоциации Украины с ЕС, потому что там есть преамбула, в которой говорится, что в вопросах безопасности Украина должна быть на стороне Запада.

Но всё равно это не означает, что НАТО будет воевать за Украину против России, которая является атомной державой. Не будет НАТО воевать и за возвращение контроля над Крымом и Донбассом.

- Насколько США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО?

— Да, заинтересованы. И риск того, что желание Киева может приближаться каким-то образом к удовлетворению, есть. Особенно после возвращения таких людей, как Нуланд, в американское правительство.

Они не претворили до конца свою повестку — после того как Клинтон проиграла Трампу, им пришлось покинуть правительство. А теперь они будут приближать Украину к НАТО.

Думаю, такая повестка дня в Америке есть. Они видят Украину форпостом НАТО против России. Это расширение Европы за счет американских интересов. Но даже американские военные должны понимать, что вхождение Украины в НАТО может поставить мир на грань Третьей мировой войны.

- Советник главы Пентагона в период президентства Трампа Дуглас Макгрегор в статье для журнала The American Conservative предупреждает, что если в случае обострения конфликта в Донбассе в него вмешается Россия, то возникает реальная угроза полномасштабного столкновения НАТО и России, в результате чего под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе. Реально ли перевес России настолько велик? И как вы лично прогнозируете эту ситуацию?

— Это хороший вопрос. Но давайте смотреть объективно: если бы не было американцев в Европе, то военная мощь России была бы ошеломительной. Без Америки Европа в военном отношении это карлик, несмотря на то что военные бюджеты Германии, Франции и Великобритании вместе взятые больше, чем у России.

Но у России есть оружие — ракеты, которых нет в Европе, только у американцев, и атомное оружие. Поэтому теоретически прибалты или, например, поляки могут говорить, что они боятся России. Но ведь Россия не собирается нападать на Европу.

Что касается противостояния Америки и России, то там сложный вопрос. В каких-то областях российское оружие опережает американское. По численности и по ударной силе Америка, конечно же, является военной сверхдержавой номер один.