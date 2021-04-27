Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» в 2020 году получила чистый убыток в размере 19 млрд гривен, сказал председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в ходе онлайн-конференции 27 апреля

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что убытки «Нафтогаза» за 2020 год составили 17,33 млрд грн. В компании назвали указанную информацию «некорректной». Позднее в проекте финплана «Нафтогаза» было указано, что сумма убытков за 2020 год составила 11,8 млрд грн.

«Результат 2020 года — чистый консолидированный убыток 19 млрд гривен. Это первый убыток за длинный период с 2014 года», — в очередной раз изменил показания Коболев.

«Нафтогаз» раздора: что происходит вокруг крупнейшей госкомпании Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как отмечал бывший коммерческий директор компании Юрий Витренко, 50,66 млрд грн чистой прибыли «Нафтогаза» в 2019 году были обусловлены получением многомиллиардной компенсации от России, без этих денег «Нафтогаз» показал бы убыток и в 2019-м.

По словам Витренко, это объясняется низким уровнем профессионализма главы компании Андрея Коболева и некоторых членов правления «Нафтогаза».