Ранее в украинских СМИ появилась информация, что убытки «Нафтогаза» за 2020 год составили 17,33 млрд грн. В компании назвали указанную информацию «некорректной». Позднее в проекте финплана «Нафтогаза» было указано, что сумма убытков за 2020 год составила 11,8 млрд грн.
«Результат 2020 года — чистый консолидированный убыток 19 млрд гривен. Это первый убыток за длинный период с 2014 года», — в очередной раз изменил показания Коболев.
Таким образом, убытки госкомпании за 2020 год оказались существенно выше, нежели предполагалось в самых пессимистичных прогнозах.
Как отмечал бывший коммерческий директор компании Юрий Витренко, 50,66 млрд грн чистой прибыли «Нафтогаза» в 2019 году были обусловлены получением многомиллиардной компенсации от России, без этих денег «Нафтогаз» показал бы убыток и в 2019-м.
По словам Витренко, это объясняется низким уровнем профессионализма главы компании Андрея Коболева и некоторых членов правления «Нафтогаза».