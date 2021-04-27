Ранее Зеленский предложил переписать Минские соглашения и ввести США и Великобританию в «нормандский формат» переговоров по Донбассу. В Кремле назвали требования Зеленского «тревожным сигналом».
«Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены», — сказал Зеленский.
Он утверждает, что в минском формате сейчас активно проходят переговоры и в ближайшее время может быть получен конкретный результат.
Следующая полноценная встреча Трехсторонней контактной группы в режиме онлайн пройдет 28 апреля, на ней стороны сделают определенные шаги в направлении режима прекращения огня, что будет подтверждено «не только на словах, но и письменно», добавил украинский президент.