Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Минские соглашения не нужно денонсировать, просто некоторые пункты нуждаются в обновлении. Его слова приводит пресс-служба Офиса президента Украины 27 апреля

Ранее Зеленский предложил переписать Минские соглашения и ввести США и Великобританию в «нормандский формат» переговоров по Донбассу. В Кремле назвали требования Зеленского «тревожным сигналом».

«Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены», — сказал Зеленский.

Зачем Зеленский назвал Минские соглашения невыполнимыми © пресс-служба президента Украины

Следующая полноценная встреча Трехсторонней контактной группы в режиме онлайн пройдет 28 апреля, на ней стороны сделают определенные шаги в направлении режима прекращения огня, что будет подтверждено «не только на словах, но и письменно», добавил украинский президент.