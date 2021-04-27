В начале и в конце мая велик риск стать жертвой финансового мошенничества, однако вторая половина месяца — удачное время для покупки книг и подарков. Об этом в комментарии «Главреду» 27 апреля сказал украинский астролог Влад Росс

В период со 2 по 4 и с 26 по 28 мая лучше не совершать важных покупок и ни во что не вкладывать деньги, предостерег Росс. Максимально начеку нужно быть 4 мая, в день повышенной активности бандитов, обманщиков и скандалистов.

Берегите здоровье: украинский астролог назвала неблагоприятные даты мая © Pexels/Xavier Mestdag

При этом май сулит прибыль в определенных сферах деятельности, отметил он.

«Венера бо́льшую часть мая будет двигаться по Близнецам, давая возможность увеличивать доходы тем, кто занят в "меркурианских" сферах: кто занимается написанием текстов, составлением документов, общением, консультациями, торговлей, а также транспортом», — рассказал Росс.

Во второй половине мая удачным вложением денег будет приобретение книг для личной библиотеки или в подарок или покупка в подарок гаджетов, добавил астролог.