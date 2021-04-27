В период со 2 по 4 и с 26 по 28 мая лучше не совершать важных покупок и ни во что не вкладывать деньги, предостерег Росс. Максимально начеку нужно быть 4 мая, в день повышенной активности бандитов, обманщиков и скандалистов.
По расчетам астролога, в эти дни особенно серьезен риск нарваться на связанный с деньгами обман или мошенничество. «Развести» на деньги в эти дни могут даже по телефону, поэтому стоит быть особенно внимательным с планируемыми тратами.
При этом май сулит прибыль в определенных сферах деятельности, отметил он.
«Венера бо́льшую часть мая будет двигаться по Близнецам, давая возможность увеличивать доходы тем, кто занят в "меркурианских" сферах: кто занимается написанием текстов, составлением документов, общением, консультациями, торговлей, а также транспортом», — рассказал Росс.
Во второй половине мая удачным вложением денег будет приобретение книг для личной библиотеки или в подарок или покупка в подарок гаджетов, добавил астролог.